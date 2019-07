NOVA ZVIJEZDA VATRENIH ZA NET.HR O PRIČAMA I PISANJIMA KOJE MU NISU DOBRO SJELE: ‘To nije istina, sve je krivo, sa Gerrardom imam dobar odnos’

Razgovarali smo s Bornom Barišićem, lijevim bekom Glasgow Rangersa i hrvatske nogometne reprezentacije

Ako se po jutru dan poznaje, onda će hrvatski nogometni reprezentativac Borna Barišić imati odličnu sezonu u dresu škotskog velikana Glasgow Rangersa. U utorak je u prvoj utakmici 1. pretkola Europske lige dva puta asistirao za pobjedu svog kluba protiv St. Josepha na Gibraltaru (4:0). Barišić je asistirao Jacku za prvi, te Goldsonu za treći gol na utakmici.

Još bi bolje bilo da mu je bio pripisan pogodak iz slobodnog udarca, ali označeno je da je lopta prije toga nije prošla gol-liniju i pogodak je pripisan Goldsonu koji je iz odbijanca zabio. Javio nam se Borna iz Glasgowa kao i uvijek i otvoreno, bez fige u džepu porazgovarao s nama. Posljednjih dana bio je zauzet, pa nikako da se “uhvatimo”…

‘Mislio sam i ja da sam zabio, lopta kao da je prošla liniju, ali…’

Inače, svaki put potpisnika ovog teksta Borna iznenadi svojom pristojnošću i skromnošću. Uvijek je bio takav, niti malo uobražen. Uvijek je stajao čvrsto na zemlji. Vidi se da ima dobar kućni odgoj…

“Šteta za to, da, ali najbitnije da smo pobijedili, da smo opravdali ulogu favorita. Zadovoljan sam svojom predstavom, iako uvijek može bolje. Mislio sam i ja da sam zabio, lopta kao da je prošla liniju, ali su odlučili da nisam. Odbila se lopta, on je kao obranio i Goldson je naletio i zabio. Nemam pojma stvarno, neki su pogodak pripisali meni, neki njemu. No, što je, tu je”, kazao nam je u uvodu razgovora Borna Barišić koji se niti ovog ljeta nije odmarao. Iako je, kao i svaki nogometaš, imao odmor on ga je odlučio iskoristiti tih sedam, osam dana za dodatne treninge, kako bi što bolje i spremnije dočekao novu sezonu. Slično je napravio i prošle godine. Tada je zbog ozljede i pauze koje su ga pogodile u završenoj ligaškoj sezoni, nije završio na Dalićevom popisu za američku turneju oko kojeg se diglo dosta bure u Gradskom vrtu, a sve što mu se dogodilo odrazilo se i na izbornikov skraćeni popis od 24 igrača za SP na kojem se nije našao.

‘Naviknuo sam na ozljede kao i na radna ljeta, to je tako uobičajeno kod mene’

To nam je, naime, još prije rekao sam Borna koji sad ništa ne prepušta slučaju. Baš i zato tijekom ljeta trenira kako se više ne bi događale takve stvari, odnosno kako bi mogućnost ozljeda sveo na minimum…

“Ma, ja sam već naviknuo na ozljede kao i na radna ljeta, to je tako uobičajeno kod mene, tako to kod mene valjda ide. Nema za mene odmora dok traje obnova haha. Šalim se, naravno… Uvijek me nešto zezne, ali ne dopuštam da me izbaci iz kolosjeka neke svoje nogometne ispravnosti. Ne dopuštam da me to pokoleba, nego idem naprijed, imam svoj cilj. U skladu sam s filozofijom kluba koja je poznata, a koja govori kako uvijek Glasgow Rangers ide na pobjedu, na trijumf u prvenstvu, Kupu itd… Dobro sam se spremio, ovdje se inače dobro radi. Stvarno se pazi na svaki detalj, ulaže se u igrača, radi se s njima”.

Ozljede ga nisu zaobišle niti u prošloj sezoni

Ozljede ga nisu zaobišle niti u prošloj sezoni, iako je po tom pitanju bilo ipak bolje. U 2. kolu kvalifikacija za Europsko nogometno prvenstvo sljedeće godine igrajući za Hrvatsku protiv Mađarske, Borna je započeo dvoboj u prvih 11 na standarnom lijevom beku, budući da Ivan Strinić i Josip Pivarić nisu mogli biti na dispoziciji izborniku Zlatku Daliću.

Igrač Rangersa se u 30. minuti ozlijedio, a nakon toga dva je dana u Zagrebu išao po pregledima, no ispalo je da ozljeda zadnje lože (popucala vlakna), na svu sreću, nije bila teže prirode. U Zagrebu je obavio preglede jer je htio odgovor na pitanje zašto mu se tako često događaju ozljede. Pogotovo zato što, kako smo već gore spomenuli, radi puno na preventivi, ali ipak se ozljeda dogodila. Zasad nije došao do odgovora koji je uzrok.

Steven Gerrard burno reagirao na događaje koji su uslijedili nakon ozljede

Menadžer Rangersa, proslavljeni bivši engleski nogometaš Steven Gerrad, burno je reagirao na događaje koji su uslijedili nakon Barišićeve ozljede, naljutio se što se on nije odmah pojavio u Glasgowu kako bi ga pregledali klupski liječnici. Borna nije mogao nastupiti u Old Firmu između Rangersa i Celtica, a sve navedeno jako je naljutilo Gerrarda koji je “prozvao” izbornika Zlatka Dalića i HNS. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Također, u otočkim medijima pojavila se priča kako Gerrard u svojim planovima za novu sezonu ne vidi bivšeg kapetana Osijeka, kao ni albanskog napadača Erosa Grezdu i sjevernoirskog napadača Kylea Laffertyja. Točnije, škotski Daily Record doveo je u sumnju vjeru trenera Stevena Gerrarda u Bornu koji stigao je u redove Rangersa iz Osijeka upravo na njegov poziv, u kolovozu 2018. godine uz odštetu od 2,5 milijuna eura. Ostali mediji prenijeli su pisanja Daily Recorda i nastao je kušlus…

‘Ma sve te priče i pisanja nisu bili točni. Novinari u Škotskoj stvar su izvukli iz konteksta’

“Ma sve te priče i pisanja nisu bili točni. Tada sam isto bio rekao, kazat ću i sad, neka mi jedan novinar pokaže gdje je trener Steven Gerrard izjavio da me ne želi u momčadi, odnosno da me želi prodati? Novinari u Škotskoj stvar su izvukli iz konteksta, hrvatski mediji su krivo prenijeli i nastala je kriva, neistinita priča.

Jedina je istina da sam se vratio nakon ozljede u momčad koja je u odličnoj formi. Vezali smo četiri pobjede zaredom s jednim primljenim pogotkom i naravno da se nije odmah lako vratiti u ekipu u takvoj situaciji, stvarno su tada moji suigrači bili u dobroj formi, igrali su dobro. Rangers je veliki klub s odličnim igračima i nije se uvijek lako vratiti u momčad i zbog toga sam bio na klupi, ali što se tiče mog odnosa s trenerom sve je u redu.

U tom periodu nisam igrao svega dvije, tri utakmice, znači nekih dva tjedna. To je prava i jedina istina. Znate, kad se ozlijediš i nije se lako vratiti u formu. Škotska liga je zahtjevna, ritam koji postoji u Rangersima nije lagan, imaš utakmice u prvenstvu i Europi, igra se svaka tri, četiri dana, pa i kad se ozlijediš treba ti da se vratiš, da odgovoriš tim zahtjevima. Ono, dogodi ti se ozljeda za ozljedom, pa ti treba za to dobre pripreme, da se brze vratiš i da se takve stvari više ne bi događale, iako što manje pokušavam pričati o ozljedama, već sam dosadan sam sebi, kao i ozljede meni”, objašnjava nam Borna Barišić i dodaje:

Sa Gerrardom imam sjajan odnos’

“Nisam uoči utakmice i nove sezone nešto posebno razgovarao s Gerrardom, samo smo pričali o taktici, trenutnim zahtjevima, nismo razgovarali o dugoročnim planovima. Tako neke stvari, što trebam popraviti, taktika, kako napadati, braniti. S trenerom stvarno imam sjajan odnos, stvarno su se krive priče, krive stvari provlačile po medijima o našem nogometnom odnosu i njegovim planovima što se tiče mene. Ne znam, možda je i došlo do nesporazuma. Nema nikakvih problema, sve je super, osjećam se odlično ovdje i u potpunosti sam posvećen Rangersima i svojoj igri”.

Razgovor nas je odveo prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Barišić je postao standardni igrač na lijevom beku, odlično je (uz gol) odigrao prvu utakmicu u kvalifikacijama protiv Azerbajdžana u Zagrebu. Zabio je prvijenac za Vatrene za 1:1, a nakon toga bio je dobar i protiv Walesa u svom Osijeku, pred svojim navijačima. Kad se sad osvrne iza sebe, jasno mu je kako su se stvari na reprezentativnom planu posložile. U listopadu 2017. godine otpao je za utakmicu s Finskom na Rujevici (1:1), zadnjoj za tadašnjeg izbornika Antu Čačića. Nije ga bilo dva mjeseca zbog ozljede mišića. Ipak, možda apstinencija ne bi bila tako duga da se nije požurio s povratkom na travnjak. Sve je počelo u ligaškom susretu…

‘Mislim da sam povjerenje izbornika Dalića i opravdao’

U Koprivnici protiv Slavena zaigrao je nezaliječen, a kako jedno zlo ne dolazi samo, teren je u toj utakmici bio iznimno zahtjevan za igru, što nikako nije pogodovalo Borninu tadašnjem stanju. Morao je napustiti igru nakon pola sata, a onda i momčad na puna dva mjeseca. Pretprošlog ljeta ga je, također, od Dynama iz Kijeva dijelio doslovno samo potpis, ali na koncu je transfer propao. Umjesto njega, u Kijev se tako iznenada bio zaputio Dinamov i reprezentativni branič Josip Pivarić. Sad mu (vjerojatno) i nije zbog toga žao jer je završio u Glasgow Rangersima…

“Ma, baš sam imao kalvariju s ozljedama, kao da nisam imao sreće. Poremetili su me ti prekidi, ozljede, pauze… Trenirao sam maksimalno, pazio, vodio brigu o svakom detalju, ali jednostavno to se izgleda nije moglo izbjeći. Ne krivim sam sebe, ja sam sve odradio maksimalno, dao sve od sebe, vodio brigu. Jednostavno, tako je očito moralo biti. Imam dobar odnos s izbornikom Zlatkom Dalićem, nikakvih problema, drago mi je što mi je pružio šansu i hvala mu na tome. Mislim da sam njegovo povjerenje opravdao svojim dobrim igrama. Općenito je situacija u reprezentaciji, atmosfera, vrhunska. Volim igrati za reprezentaciju, ipak je to najdraži dres, kako se ono kaže…

Bili smo pod pritiskom zbog poraza od Mađarske, morali smo uzeti bodove protiv Walesa’

Sretan sam i zadovoljan zbog toga, jako je važno i velika je čast igrati za Hrvatsku. Što se tiče Walesa i te utakmice, bila je jako teška i zahtjevna. Bili smo pod pritiskom zbog poraza od Mađarske, morali smo uzeti bodove i najvažnije je da smo ih i uzeli. Imperativ nam je bila pobjeda. Znali smo da će nam biti teško, bilo je vruće i sparno, stvarno pravi pakao, za igrati, za disati, za živjeti, kako se ono kaže… Iskreno, nismo baš nešto posebno briljirali, ali ono po što smo došli, uzeli smo i to je najbitnije. Ostvarili smo glavni cilj i sad idemo dalje u našoj grupi”.

I za kraj upitali smo ga s kim je najbolji u momčadi, odnosno s kim najčešće dijeli sobu na gostovanjima?

“S Katićem, Grezdom isto tako… Ali, svi su super dečki. Dobro sam se snašao u gradu, ne idem baš van, iako svi vole izaći, malo se opustiti. Život u Glasgowu je stvarno dobar”, zaključio je Borna Barišić.