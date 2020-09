NOVA ZVIJEZDA HAJDUKA O NEMOGUĆOJ MISIJI U EUROPA LIGI: Diamantakos otkrio kako će igrati protiv Galatasaraya

Utakmica se igra u četvrtak u 20.00 sati na istanbulskoj Turk Telekom Areni

Uoči susreta 3. pretkola Europske lige u kojem Hajduk gostuje kod turskog velikana Galatasaraya, napadač Hajduka Grk Dimitrios Diamantakos (27) istaknuo je u utorak da će biti teško, ali da su šanse za prolazak u zadnje pretkolo podjednake.

“Galatasaray je odlična momčad, igramo u gostima i čeka nas težak posao. No, igra se samo jedna utakmica i mislim da su šanse 50-50. Moramo dati sto posto i nadam se da možemo proći dalje”, izjavio je Diamantakos za internetski portal Hajduka i dodao: “Moramo biti kompaktni i dobri u tranziciji, odnosnu u kontranapadu. No, mi smo Hajduk i znamo igrati s posjedom lopte. To bi trebao biti miks, morat ćemo igrati i jedno i drugo. Ako ćemo odigrati dobro u defanzivi sigurno ćemo nam se ukazati prilike i te šanse moramo iskoristiti”.

Utakmica se igra u četvrtak u 20.00 sati na istanbulskoj Turk Telekom Areni, bez gledatelja. Nogometaši Hajduka u utorak su odradili posljednji trening uoči odlaska u Istanbul, a trener Hari Vukas na put vodi 20 igrača. Službeni trening uoči susreta igrači Hajduka odradit će u srijedu u večernjim satima.

Ukoliko prođu turskog velikana, Splićani će se za europsku jesen boriti protiv pobjednika susreta između nizozemskog Willem II i Glasgow Rangersa, i to opet u gostima.