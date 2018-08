NOVA PRIČA O SENZACIONALNOM LUKINOM PRELASKU U INTER: ‘Talijani se ovog ljeta jako dobro zabavljaju’

‘Slučaj sličan Ronaldovom’

“Talijani se ovog ljeta jako dobro zabavljaju s prelaskom Luke Modrića iz Reala i Inter”, počinje madridski dnevni sportsli list AS tekst o novoj talijanskoj priči oko kapetana Vatrenih. Iako je šef “kraljevskog kluba” Florentino Perez jasno dao do znanja da Modrić može otići za 750 milijuna eura, i dalje talijanski mediji vrte priču…

Najnovija je ta da je ovaj slučaj sličan Ronaldovom, te da u njemu postoji “gentlemenski” dogovor. Madridski AS prenosi pisanja ugledne talijanske “La Gazzetta dello Sport” i piše kako u dogovoru između Pereza i Modrića postoji “tzv gentlemenski dogovor”. Luka s Florentinom Perezom dogovorio da ga ovaj pusti iz kluba kad to on zatraži, najnovija je informacija iz Italije.

“Takav dogovor bi olakšao odlazak Luke Modrića iz kluba”, ističu Talijani.

Španjolci na kraju završavaju tekst u svom stilu:

“U međuvremenu, Luka nastavlja sa svojim odmorom nakon kojeg se vraća na posao, a on će biti u Valdebebasu, u koji se ekspedicija kluba neće vratititi do srijede. Real se nalazi na američkoj turneji”.