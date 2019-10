NOVA PALJBA PO KOVAČU I TO S NAJGORE POZICIJE: Šef Bayerna odlučio pred svima očitati lekciju Hrvatu: ‘Neke stvari nisu u redu’

Bayern je još jednom odigrao podosta nestabilnu utakmicu

U skupini B Bayern je preokretom slavio u Pireju protiv Olympiacosa s 3-2. Domaćini su neočekivano poveli golom El Arabija, a Lewandowski je izjednačio u 34. minuti, da bi Poljak svojim drugim golom u 62. minuti doveo momčad Nike Kovača u vodstvo. Tolisso je povećao na 3-2, da bi Guilerme smanjio u 79. minuti. Ivan Perišić je ušao u igru u 86. minuti.

Bayern je još jednom odigrao podosta nestabilnu utakmicu, gdje je gubio, pa se vraćao, preoktretao i na kraju strepio od mogućeg remija. Sve to je s dosta nervoze pratio predsjednik Bayerna Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge je odmah nakon utakmice održao “motivacijski govor” pred svima i nije baš pazio što govori.

“Bitno je da smo uzeli tri boda i to je pozitivno. I kad se pogleda tablica gdje je Bayern na vrhu može se s optimizmom gledati u budućnost, a gdje je postavljen prvi cilj, a to je plasman u osminu finala Lige prvaka… Evo nas u Grčkoj, u zemlji u kojoj je nastao maraton. A i ovo što smo doživjeli večeras svakako je bio maraton s preprekama. I zato kažem da mi, bez obzira na ovu pobjedu koja je bitna, važna, a to potvrđuje i tablica, moramo biti i malo samokritični”, rekao je pa onda počeo s kritikama.

Ne štedi ni Kovača i igrače

“Ovo izdanje koje smo danas pokazali neće nas odvesti do konačnog cilja ove sezone. U subotu nije bilo dobro, dosta je šansi potrošeno, ali sad je bilo bolje. Ipak smo tri gola zabili. No imam osjećaj, po mom mišljenju, da smo malo previše bezbrižni. A to bi s vremenom moglo dovesti do problema”, rekao je šef Bayerna.

Odmah se okrenuo sljedećim zadacima.

“Želim naglasiti kako nas u subotu očekuje još jedan protivnik iz donjeg doma Bundeslige, a koji će se također boriti za važne bodove. Želim da u tom susretu igramo s maksimalnom koncentracijom i da osvojimo tri boda. Jer ako ovako budemo nastavili igrati, opet ćemo prosipati bodove u Bundesligi. Imamo dosta sreće jer unatoč našim lošim igrama nedostaje nam samo jedan bod od vrha tablice”, zaključio je šef Bayerna.

Zatim je i sportski direktor Hasan Salihamidžić nastavio u istom tonu.

“Imamo devet bodova i to je pozitivno. Teška pobjeda, prepuna emocija. Ali igra mora biti bolja. Vidi se da želimo igrati, ali i da neke stvari nisu u redu, da nam ne ide. Ne kontroliramo sredinu terena, lopta se sporo kreće i ne možemo igrati svoju igru.”, zaključio je Salihamidžić.