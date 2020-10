NOVA KATASTROFA SLAVENA BILIĆA, NAVIJAČI GA RAZVALJUJU: Hrvatski trener na teškom udaru – ‘On je nogometni terorist’

WBA je ostvario tek drugi bod, a Burnley svoj prvi bod iz četiri utakmice

U susretu 5. kola Engleske lige WBA i Burnley su odigrali 0-0, pa bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić još čeka prvu pobjedu u Premiershipu.

Dvoboj dvije najlošije ekipe na ljestvici donio je dominaciju WBA, koji je promašio pregršt prilika, a prvu već u 3. minuti nije uspio realizirati Filip Krovinović, koji je zamijenjen u 65. minuti. Pojavio se nakon utakmice i zanimljiv podatak. Naime, to je bila i prva utakmica ove sezone koja je u engleskom prvenstvu završena bez golova.

Bilića već napadaju

WBA je ostvario tek drugi bod, a Burnley svoj prvi bod iz četiri utakmice. Obje momčadi su začelje prepustili Sheffieldu i Fulhamu, koji imaju po jedan osvojeni bod.

Isto tako, navijačima nije promaklo kritizirati Bilića i njegovu momčad na Twitteru… “Opet vrlo vrlo loša izvedba. Mislim da ovi igrači više ne igraju za Bilića”, “Što drugo očekivati? Bilić i Dyche su nogometni teroristi”, “Kako je točno Bilić završio drugi prošle sezone”, samo su to neki od komentara na Twitteru.

Really really poor again from #wba for me i genuinely believe the players just aren’t playing for Bilic anymore. That doesn’t look like a team fired up for tonight in what should be a must win game. Not one player looked arsed tonight — Doug (@shirgman) October 19, 2020

A must win game for baggies against a relegation rival. Instead of keeping their most creative player on the pitch they sub on Phillips. Bilic with a masterclass 😎 — Harry 🇧🇫 (@HarryAVFC_) October 19, 2020

Bilic done absolutely everything right. Not to blame whatsoever.

Players were slow, lacklustre, not arsed. No urgency from the get go.

Absolutely woeful yet again. Fuck off albion #wba — Luke Rowland (@LukeRowland015) October 19, 2020

What else you expect from Bilic and Dyche. Football terrorrists — LMM (@HowaynShite) October 19, 2020

What is it with Bilic and without fail having to change the strikers around half way through a game EVERY GAME. #wba — Tommo (@tommobreslin) October 19, 2020

How did Slaven Bilic finish 2nd with that WBA team? — Matyinger 🇭🇺 (@matyinger14) October 19, 2020

