ERA ZLATKA DALIĆA POSLIJE SREBRA: Vatreni se okupljaju po prvi put nakon SP-a; ovo je ‘nova’ atomska Hrvatska za budućnost

🇭🇷 #Croatia departs to Faro, Portugal as @FIFAWorldCup silver medallists await @selecaoportugal friendly and #NationsLeague debut at @SeFutbol!#BeProud #Family #UNL #Vatreni🔥 pic.twitter.com/vpfCGn9bPA

— HNS | CFF (@HNS_CFF) September 3, 2018