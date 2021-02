Dortmundska Borussija u 22. kolu Bundeslige igra “rurski derbi” , utakmicu protiv ljutog rivala Schalkea i nakon 60 minuta ima veliku prednost od 3:0.

REAL PLANIRA DOVESTI MLADIĆE KOJI SU ZALUDILI CIJELI SVIJET: Zidanea će ovo oduševiti; ‘Napravit će sve da oni dođu u Madrid’

Prvi gol za crno-žute postigao je Jadon Sancho u 42. minuti, a samo tri minute kasnije za 2:0 zabio je Erling Haaland, 20-godišnji norveški napadač i jedan od najtalentiranijih nogometaša na svijetu.

Since initially joining Red Bull Salzburg in 2018-19, Erling Haaland has played 70 games across all club competitions.

He’s now scored 71 goals. pic.twitter.com/u0sL3ogwfS

— Squawka Football (@Squawka) February 20, 2021