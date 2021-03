NORVEŠKI WUNDERKIND RAKITIĆEVOJ SEVILLI ZABIO JE JOŠ JEDAN GOL: Ovom pogotku je prethodila neviđena situacija s VAR-om

Nogometaši dortmundske Borussije na krilima čudesnog norveškog napadača Erlinga Haalanda jure prema četvrtfinalu Lige prvaka.

NEVJEROJATNI ERLING HAALAND ISPISAO POVIJEST U LIGI PRVAKA: Nikome nikad ovo nije pošlo za rukom

Borussia nakon malo manje od sat vremena uzvratne utakmice u osmini finala vodi protiv španjolske Seville s 2:0 (ukupno 5:2), a oba pogotka postigao je Haaland.

Prvi pogodak postigao je u 35. minuti i njime se upisao u povijest Lige prvaka kao najmlađi nogometaš ikad koji je zabio u šest uzastopnih nastupa u tom natjecanju.

Mrežu Seville ponovno je zatresao nakon devet minuta igre u nastavku iz drugog pokušaja iz jedanaesterca kojemu je prethodila nesvakidašnja situacija.

Haaland scores.

VAR calls it off.

VAR awards Dortmund a penalty.

Haaland misses.

VAR calls for a re-take.

Haaland scores 💪 pic.twitter.com/fsFpPTySry

— B/R Football (@brfootball) March 9, 2021