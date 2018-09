NOGOMETNI SVIJET KLANJA SE MODRIĆU: Ove riječi uglednika najbolje dočaravaju o kakvom se igraču radi

Velikani, treneri i bivši nogometaši o Luki Modriću

Krovna svjetska nogometna organizacija objavila kandidature za najboljeg igrača svijeta u tekućoj godini. Tako su u konkurenciji Luka Modrić, Cristiano Ronaldo i Mohamed Salah. Ista trojica koja su bila u najužem izboru za Uefinog igrača godine, nagradu koju je na kraju ponio kapetan Hrvatske.

Nagrada, za koju glasaju novinari, navijači te reprezentativni kapetani i izbornici, bit će dodijeljena 24. 9. u Londonu, a puno kontroverzi je izazvalo izostajanje Lionela Messija sa finalnog popisa. Odluka je tim bizarnija budući da je Argentinac lani bio najbolji strijelac Europe sa 34 pogodaka, uz to i najbolji asistent španjolske Primere (12), te je sa Barcelonom osvojio dvostruku krunu – prvenstvo i kup. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Luka je s pravom u finalnom izboru FIFA-e

Kako bilo, nas itekako veseli što imamo igrača u tako eminentnom izboru, u tako odabranom društvu. Luka je s pravom u finalnom izboru. Ove je godine osvojio svoj četvrti trofej u Ligi prvaka u karijeri, treći uzastopni, a uz to je predvodio Vatrene do finala SP-a i tako ponio nagradu najboljeg igrača prvenstva…

Službeni web site FIFA-e donio je tekst o Luki pod nazivom: “Riječi drugih o Modriću”. Kapetan Vatrenih u središtu je pisanja europskih i svjetskih medija još više nakon Mundijala u Rusiji. Uz to, ima velike šanse osvojiti nagradu pa je i zato zanimljiv javnosti.

Stan Collymore iz britanskog tabloida Mirrora je, nakon polufinalnog ogleda Engleske i Hrvatske (1-2) o Luki Modriću kazao sljedeće:

‘Modrić vas doslovno može spojiti s nogometom’

“Ja obično nisam impresioniran igračima jer su moji omiljeni igrači Zico sa SP-a 1982. godine i Diego Maradona s onog Mundijala četiri godine kasnije. To govorim kako bi vam dao do znanja kako su moji kriteriji itekako visoki. Ali, moj Bože, Modrić nije daleko od tog nivoa igre. Diktirao je igru Reala u finalu Lige prvaka protiv Liverpoola u Kijevu. Praktički je nepogrešiv u svojim mgućnostima da trči, uklizava i dodava”.

Jorge Valdano je u razgovoru za poznati španjolski radio Onda Cero istaknuo:

“Modrić je jedan od rijetkih igrača na svijetu koji vas može doslovno spoljiti s nogometom. Modrić je Iniesta od prije osam godina u Južnoj Africi – čini nogomet još dostojanstvenijim”.

Casemiro, njegov suigrač u Realu i brazilski reprezentativac, izjavio je reporterima nakon finala SP-a:

‘Modrić je gotovo na istoj razini kao i Zidane’

“Već sam to rekao prije, a reći ću i opet. Modrić je gotovo na istoj razini kao i Zidane, a Zidane je bio jedan od najboljih igrača svih vremena. Luka vidi stvari koje mi ne vidimo niti u slow motionu”.

Teško je uopće i pobrojati koliko je puta Ivan Rakitić nahvalio Modrića. No, FIFA je na svojoj web stranici izdvojila ovu njegovu izjavu. Raketa je u njoj, na presici nakon završetka grupne faze na Mundijalu, nahvalio Modrića i Iniestu na ovaj način:

“Čini se da su obojica s drugog planeta, a oni su došli igrati nogomet s nama smrtnicima, obojica su među najboljim igračima ikada na svojim pozicijama.”

Legendarni bivši hrvatski nogometaš, sad izbornik BiH Robert Prosinečki, u tekstu je predstavljen kao onaj kojeg mnogi smatraju kao najnadarenijeg hrvatskog igrača koji je ikad igrao nogomet. Žuti je o Luki ovo rekao:

Prosinečki: ‘Luka zaslužuje titulu najboljeg hrvatskog nogometaša u povijesti’

“Nema parametara po kojima Luka ne zaslužuje titulu najboljeg hrvatskog nogometaša u povijesti”

Još jedan slavni nogometaš biranim riječima govori o kapetanu Vatrenih. To je trener Glasgow Rangersa Steven Gerrard:

“Samo zaboravite na trenutak o Realu. Pitajte se što je s Lukinom predstavom danas? Je li on najbolji nogometaš u ovom trenutku. I danas je bio zapanjujuće dobari. Bilo na njemu tri ili četiri osobe, on toliko je miran, sakupljen, hladan pod pritiskom. Bilo ga je veselje gledati danas”, istaknuo je Gerrad za vrijeme finala Lige prvaka na BT Sport’su.

Kapetan Reala i njegov dobar prijatelj Sergio Ramos izjavio je:

‘Modrić je zaslužio osvojiti nagradu za najboljeg nogometaša svijeta’

“Mislim da je Modrić zaslužio osvojiti nagradu za najboljeg nogometaša svijeta u ovoj godini. Zasluženo. Bio bih sretan da pobijedi kao da sam ja nagradu osvojio”.

Zico, spomenuti slavni brazilski nogometaš, je na svom You Tube kanalu izjavio:

“Za mene je najvažnije Svjetsko prvenstvo, tako da za ovo mislim da je Modrić imao najbolju kandidaturu u izboru za najboljeg igrača svijeta, a Modrić je bio jako dobar u Svjetskom kupu. Uz to, bio je jako dobar u Ligi prvaka i dominirao je protiv Gremija On ima jako dobar osjećaj za dodavanje, ima dobar prvi dodir s loptom, ima dobar udarac, a ono što ga razlikuje je njegova vizija i njegova sposobnost da se s loptom snađe u bezizlaznoj situaciji”.

‘Luka je bio nevjerojatan na SP-u’

Bivši vratar kojeg smatraju za najboljeg golmana svog vremena Peter Schmeichel, rekao je u razgovoru za ugledni američki CNN sljedeće:

“Luka Modrić je bio tako nevjerojatno dobar u svakom pogledu nogometa, odnosno kriterija po kojima sudiš igrača je li dobar ili ne. Bio je nevjerojatan, borio se, vodio igru, odigrao je nevjerojatno na SP-u”.

Još jedan bivši nogometaš Kaka nahvalio je Luku:

“Luka nam pokazuje kako je Lako igrati nogomet, a vjerujte mi, stvarno ga je jako teško igrati, na Svjetskom kupu još i teže, a on ga igra kao da je tako sasvim nromalno igrati nogomet.

‘Uvijek me frustriralo da je Modrić tako podcijenjen’

Jamie Redknapp, Lukin bivši trener u Tottenhamu, poznat je kao trener koji se divi nogometnom umijeću hrvatskog genijalca. Tako je za britanski tabloid Daily Mail napisao:

“Uvijek me frustriralo da je Modrić tako podcijenjen, pa nema boljeg igrača od njega. Modrić je uvijek spreman primiti loptu i zadržat će ju kako bi izbacio protivnika iz igre, to je znak hrabrog igrača, vodio je Real Madrid protiv Liverpoola i ponovio to kako bi porazio Argentinu, on je najbolji vezni igrač na svijetu. ”

Walter Casagrande je u razgovoru za Globo istaknuo:

“Momčad igra pod svojim dirigentom Lukom. Ništa se ne događa bez Modrića, za mene je veliki maestro svjetskog nogometa i dobro organizira momčad, a Real ima Modrića s desetkom na leđima Trebali smo SP-a za sve kako bi još više cijenili njegovu igru”.