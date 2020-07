ČUDESNI HRVAT LEVEL PRO: ‘Luka je Bog. Brutalna utakmica Modrića, on je mađioničar. Čisti je skandal što on radi sa suparnicima u ligi’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić sinoć je u Granadi protiv istoimenog domaćina oduševio španjolsku nogometnu javnost. Real Madrid je na gostovanju pobijedio Granadu sa 2:1 i dva kola prije kraja prvenstva ima četiri boda više od Barcelone.

ONO ŠTO LUKA RADI ULAZI U RUBRIKU VJEROVALI ILI NE: ‘Pa on se igra sa svima u ligi. Za manje od godinu dana mu ističe ugovor i to je ono što straši’

“Kraljevski klub” će za manje od tri dana u Madridu imati priliku pobjedom protiv Villarreala osigurati 34. naslov španjolskog prvaka. Luka je bio jedan od najboljih nogometaša pobjedničke momčadi. Asistirao je u 16. minuti za 2:0 Benzemi, a šest minuta prije sudjelovao je i kod prvog gola Kraljeva.

Španjolski mediji hvale ga za još jednu njegovu vrhunsku prezentaciju, kojom dokazuje da je na razini blizu one kad je uzeo “Zlatnu loptu” 2018., za najboljeg igrača svijeta.

Čudesni Hrvat kao da neće u rujnu napuniti 35. godina. Strašno na koji način i s kojom dinamikom igra, kreira, motor pokretač je svega, kao i kreator igre Reala. Kao nekad, kao u onim svojim najboljim danima, iako su i ovi u post korona sezoni u tom krugu. Malo smo prosurfali bespućima društvenih mreža, da vidimo kako one dišu po pitanju Luke Modrića i njegove predstave protiv Granade.

Možemo samo kazati: Čisto divljenje hrvatskom geniju.

“Real Madrid bez Cristiana Ronalda. Luka Modrić i Sergio Ramos. Čista i iskonska klupska povijest”, stoji u jednom komentaru španjolskog noogmetnog zaljubljenika.

“Luka Modrić je čista nogometna magija”, nadovezao se drugi s videom njegovih bravura posljednjih godina.

“Želio bih vas podsjetiti da će Luka Modrić za 2 mjeseca navršiti 35 godina, a čovjek i dalje igra kao Bog, u top ligi, u jednoj od najboljih momčadi na svijetu”.

“Luka Modrić valjda misliti da, sad kad se igra u srpnju, da igra na Svjetskom prvenstvu. Čudesno na kojoj razini igra trenutno”.

Jedan je njemački nogometni pratitelj istaknuo:

“Luka je otpjevao ovu utakmicu”.

Osvanuo je i video na Twitteru na kojem je Luka protiv Granade zavaljao jednog igrača suparničke momčadi…

“Možemo li zaplesati?”, stoji u opisu videa.

“Zaista sam iznenađen svime što Luka Modrić daje s godinama”.

“I po završetku utakmice, Luka se bacao terenom sprintao, na sve mile načine je nastojio pomoći svojoj momčadi, u periodu susreta kad su svi bili iscrpljeni. Jako je ohrabrujuće što se na njega još uvijek na toj razini može računati, iako ima skoro 35 godina”.

And towards the end of the game, Luka Modric was still gliding all over the park, trying to help wind down the clock while still picking out the best pass at a time when everyone else was almost losing their heads. It's very reassuring to still be able to count on him at 35.

