Taj potez nije neočekivan jer je Alaba odbio produžiti ugovor.

“Odlučio sam napustiti Bayern jer trebam nove izazove. U ovom klubu sam ipak proveo 13 godina i vrijeme je za odlazak”, kazao je Alaba, koji je u Bayern došao 2008,. godine iz bečke Austrie.

