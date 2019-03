NOGOMETNI OTAC PETRA BOČKAJA IZNENADIO IZJAVOM: ‘Nazvat ću Oreščanina da ga uzme u Hajduk…’

Ako je netko kompetentan govoriti o karijeri Petra Bočkaja onda je to njegov trener iz mladosti

Željko Tihava je čovjek koji je najveći dio karijere proveo u Zagorcu i kojeg se s pravom može nazvati nogometnim ocem Petra Bočkaja, a za Sportske novosti je otkrio sve pikanterije iz života mladog nogometaša koje bi nekome mogle biti zanimljive.

“Nisam mogao doći k sebi kad sam to pročitao. Jako teško primam i prihvaćam činjenicu da ga to sve udaljava od onoga što bi trebao biti, a to je odličan nogometaš. Bog ti na jednoj strani dade, njemu nogometni talent, a na drugoj strani uzme. Oko takvih kao on mora biti tim ljudi jer profesionalni igrači danas su projekt. Mladićima treba omogućiti i da se obrazuju, a ne samo igrački razvijaju. Klubovi bi trebali više raditi na tome.”, rekao je Tihava o Bočkajevoj nesreći pa dodao:

“Nije dovoljan trener za igru i fizičku pripremu, potreban je i za glavu. Pretpostavljam da ih imaju, ali mislim nedovoljno. Da se mene pita, dečkima do 21 godine ne bih davao novac, to bi im koristilo u formiranju osobnosti. Znate kakav je Pero, kad mu je stric dao 20 ili 30 kuna za put otišao bi u dućan kupiti si sok i grickalice, da me nije ni pitao. Kad jedino to nije napravio? Kad nije imao novca.”

Vjeruje u to da će Bočkaja ipak pamtiti po nogometnim vještinama

Kaže da je ovo sada veliki problem, ali isto tako vjeruje kako će se to brzo zaboraviti. Ali Bočkajeve nogometne vještine ipak neće.

“Duže će se pamtiti njegovi slobodnjaci nego nabijanje “bemburom“ u benzinsku pumpu. Međutim, krajnje je vrijeme da promijeni pristup prema životu. Koji je na stranputici. Pazite, redovito, kad bi dolazio na dva-tri dana iz Osijeka, lunjao je s prijateljima po Zagorju. Zatvaraju birtije, a otvaraju benzinske.

Mene su odmah u subotu zvala trojica s kojima je igrao u Zagorcu i tražili: “Treneru, pomozite i vi nešto.“ Nažalost, oni koji ga upućuju na bolje često mu ne pašu. Znaju mu dobronamjerni ljudi kazati “Nemoj se blamirati, kaj radiš bedaka od sebe.””, ponosno je rekao Tihava pa zaključio raspravom o tome gdje bi Bočkaj trebao nastaviti karijeru:

“Baš sam prije nekoliko dana razgovarao o njemu sa Sinišom Oreščaninom, prisjetili smo se kad sam ga doveo kod njega u Dinamo da ga testira. Kasnije je potpisao za Modre. Nazvat ću Oreščanina i kazati mu: “Uzmi ga u Hajduk, samo mu treba razbistriti glavu i nećeš pogriješiti.” Kad bih poznavao Igora Bišćana i njemu bih predložio da ga dovede, tada bi se ostvarila moja želja da Bočkaj i Murić ponovno igraju zajedno. On još uvijek može biti pravi igrač. Treba razlučiti Bočkaja kao čovjeka i Bočkaja kao igrača. Pero ne može biti loš igrač.”, rekao je iskusni stručnjak.