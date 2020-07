NOGOMETAŠI PARME U IZOLACIJI: Član stručnog stožera pozitivan na koronavirus

Nogometaši Parme stavljeni su u subotu u izolaciju u svom trening centru u Collecchiju, nakon što je član stožera bio pozitivan na testu za Covid-19, objavio je talijanski prvoligaš.

