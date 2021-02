DOSAD NEPOZNATE INSAJDERSKE INFORMACIJE IZ MILANA: Detalji o Zlatanu su zaista nevjerojatni. A stvara se i ‘balkanski klan’?

Milan se u potpunosti preobrazio dolaskom Zlatana i od momčadi sredine ljestvice u samo godinu dana stigli su do ekipe koja konkurira za naslov

Reprezentativac BiH, Rade Krunić, otkrio je u velikom razgovoru za srpski Mozzart Sport, kakvo je trenutno stanje u njegovom klubu AC Milanu, odnosno, što je konkretno donio Zlatan Ibrahimović, te kako se slaže sa suigračima iz regije, Marijem Mandžukićem i Antom Rebićem.

Milan se u potpunosti preobrazio dolaskom Zlatana i od momčadi sredine ljestvice u samo godinu dana stigli su do ekipe koja konkurira za naslov i gotovo sigurno se sljedeće sezone vraćaju u Ligu prvaka.

“Da je otišao u neki drugi veliki klub, on bi i ondje bio veliko pojačanje. Opet, imate drugačijih karaktera koji drugačije razmišljaju. A mi smo svi jedva čekali njega. Što god da nam on sada kaže, mi to bez pogovora prihvaćamo. Samo ga pratimo. Kad on priča, šutimo i slušamo. I nemojte misliti da je to neki strah. Ne, to je poštovanje i divljenje koje svi gajimo prema takvoj veličini. Sigurno da i njemu to prija i znači. Osjeća se snažno i godi mu što mu je glavni. Naravno, on je to sve zaslužio primjerom koji pruža. Kad se pričalo o tituli Serie A i tim stvarima, samo je on pričao. Nitko od nas nije vjerovao dok on nije došao. A on je stalno govorio da bismo se borili za Serie A da je on došao ranije. Tako je govorio čim je došao”, kazao je Krunić za Mozzart Sport.

Boban je znao

Krunić naglašava zatim kako je upravo bivši sportski direktor Milana, Zvonimir Boban, najavio da će se Zlatan donijeti sa sobom i ove promjene.

“Fascinantno je koliki je to profesionalac na treninzima. Nama se događa da su nam treninzi nekad jači i zahtjevniji nego utakmice protiv nekih momčadi. To je nešto što je u Milanovoj genetici i zato smo ovoliki klub. Mnogi su bili otpisali Ibru. Kao star je, 38 godina, imao je ozljede, otišao u Ameriku… Ali kada je došao, odmah je svojom prisutnošću podigao samopouzdanje igrača, koji su većinom mlađi. Naravno, i kvalitetom o kojoj ne treba trošiti riječi. Naravno da smo mi igrači budno pratili taj prijelazni rok zbog njega. Ja sam igrom slučaja imao neke informacije da će doći. Pričao sam s Bobanom koji je govorio da će sve kockice složiti čim Ibra dođe. Tako je i bilo”, otkriva Krunić.

Kazao je kako je Ibrahimović katkada toliko fascinantan da je njih ostale sram.

“Imam osjećaj da je sve nas ostale ponekad sram kad radimo nešto pored njega. To ne mogu opisati niti sam mogao vjerovati dok nisam vidio svojim očima. Hajde što je to snaga, nego kako je ta snaga raspoređena… Obično ti visoki igrači nemaju taj stas i kretanje kao niži. On je nevjerojatno građen. Iako ima 39 godina, s njim se nitko od nas ne može natjecati u bilo kojoj vježbi. Jesu li to vježbe snage, kondicije, ma bilo čega… Fascinantan tip koji prkosi prirodi”, rekao je Krunić.

Balkanski klan?

Zanimljivo, kazao je kako Zlatan zapravo, privatno i nije takav kakav zna ispasti pred kamerama i u svojim izjavama.

“On ima takvo mišljenje kao što priča. On je jednostavno takav i ima visoko mišljenje o sebi. S pravom i pokrićem. Valjda se to vidi ove sezone. Naravno, nekad u medijima voli malo podići prašinu ali je generalno takav tip koji je pun samopouzdanja. Pored te vjere u sebe, on vjeruje i u svoje suigrače. Daleko od toga da je egoist i da misli samo na sebe. Mnogo pomaže mlađim suigračima i stvarno je pravi lider”, kazao je Krunić.

U Milanu se dolaskom Marija Mandžukića stvorio pravi mali klan takozvanih Balkanaca, a sada ga sačinjavaju Zlatan, Ante Rebić, Mandžukić i Krunić.

“Skoro stalno smo zajedno. Ibra zna jezik. Malo ga je bio zaboravio, što se vidjelo kada je došao, ali kako je stalno s nama, popravio se. Sada nam se pridružio i Mandžo pa nas je sada četvorica. Što god može da se radi učetvero, nas četvorica smo zajedno”, rekao je Krunić.