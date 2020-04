NOĆNA MORA ZA SLAVENA BILIĆA: Englezi donijeli revolucionarnu odluku koja mu je pokvarila sve planove

Mogla bi to biti prava noćna mora, posebice zbog toga što je bio tako blizu automatske promocije

Ovih se dana po engleskim medijima dosta pisalo o raznim mogućnostima privođenja sezone kraju. Zbog i dalje prisutne pandemije koronavirusa teško je odrediti kada bi se prvenstvo moglo nastaviti i u četvrtak je BBC otkrio kako su čelnici lige odlučni u tome da se prekine natjecanje u Championshipu te da se automatski u najviši rang premjeste trenutna prva dva kluba, što bi značilo da West Bromwich Albion i Leeds United dobivaju promociju.

E sada, Independent pak danas ekskluzivno donosi da takav scenarij neće biti moguć. Tvrde kako će se prvenstva u Championshipu, League One i League Two, kao i nižim ligama, odigrati do kraja.

Ništa od promocije

U posjedu su pisma koje je predsjednik EFL-a, Rick Parry, poslao svim klubovima, a u kojem kaže kako će se prvenstva odigrati, ali bez gledatelja. Ne navodi se, međutim, kada bi se prvenstva mogla nastaviti, a Britanci su pak produžili karantenu najranije do 7. svibnja.

Vrlo su to loše vijesti za Slavena Bilića jer u onom prvom scenariju dobio bi promociju u najviši rang čak devet kola prije kraja, a ovako će morati čekati da se situacija s koronavirusom smiri i tek onda se boriti za mjesto koje vodi u PL. Pritom valja naglasiti kako je stanje na tablici Championshipa dosta neizvjesno jer Bilić je na drugom mjestu iza Leedsa, a samo šest bodova iza Bilića nalazi se Fulham koji se dakako grčevito zalaže za scenarij u kojem se prvenstvo igra.

Lako se bivšem izborniku Hrvatske može dogoditi i da padne na treće mjesto ili niže, a to bi značilo da ga čeka još i doigravanje s klubovima do šestog mjesta i ono se igra nakon što se prvenstvo završi. Sve u svemu, mogla bi to biti prava noćna mora, posebice zbog toga što je bio tako blizu automatske promocije u Premiership.