NOĆNA MORA MONACA SE – NASTAVLJA: Falcao, Subašić i društvo hvataju se za glavu

Produbila se kriza Monaca

U prvoj utakmici 8. kola francuskog nogometnog prvenstva St. Etienne je pred svojim navijačima pobijedio Monaco sa 2-0 (1-0) te tako produbio krizu momčadi iz Kneževine, kojoj je ovo peti prvenstveni poraz.

Wahbi junak pobjede

Tunižanin Khazri Wahbi bio je strijelac oba pogotka za domaću momčad, prvi u 41. minuti, a drugi u 54. minuti. S druge strane su gostujući nogometaši stvarali, ali i promašivali prilike, u čemu je prednjačio Kolumbijac Radamel Falcao.

Saint Etienne vs Monaco 2 0 Goals u0026 Highlights 2018 https://t.co/AbLsTG3U0O via @YouTube — mahmouadesam2030 (@mahmouadesam201) September 28, 2018

St. Etienne je privremeno zasjeo na drugu poziciju sa 15 bodova.

PSG uvjerljivo vodi na ljestvici

U uvjerljivom vodstvu sa 21 bodom je branitelj naslova Paris Saint-Germain. Monaco je sa šest bodova na 18. mjestu, a iza njega su još samo Nantes sa pet i Guingamp sa jednim bodom.

Monaco već sedam utakmica ne zna za pobjedu u francuskom prvenstvu, a poražen je i u prvom kolu Lige prvaka na domaćem terenu od Atletico Madrida. U srijedu će Monaco u Ligi prvaka gostovati kod Borussije u Dortmundu.

Francuska – 8. kolo

St. Etienne – Monaco 2-0

(Khazri 41, 54)

Preostali parovi:

Nice – PSG (sub, 17.15)

Angers – Guingamp (sub, 20.00)

Caen – Amiens (sub, 20.00)

Lyon – Nantes (sub, 20.00)

Reims – Bordeaux (sub, 20.00)

Strasbourg – Dijon (sub, 20.00)

Rennes – Toulouse (ned, 15.00)

Montpellier – Nimes (ned, 17.00)

Lille – Marseille (ned, 21.00)