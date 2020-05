NOĆNA MORA LOVRENA, KLOPPA I DRUŠTVA POSTAJE REALNOST? Premiership se mora poništiti. Objašnjeno je i zašto

Pitanja je previše i zbog toga se mnogi zalažu za prekid i poništavanje prvenstva

Pod velikim je upitnikom nastavak sezone u Premiershipu. No, sve i da se nastavi malo tko zna kako bi uopće izgledao završetak, kada bi se utakmice igrale, gdje bi se uopće utakmice trebale igrati, kada bi počela nova sezona i euro-sezona, kada bi se održao prijelazni rok, bi li svi klubovi dobili isti tretman…

Pitanja je previše i zbog toga se mnogi zalažu za prekid i poništavanje prvenstva. Novinarka i kolumnistica Daily Mirrora, Sam Quek, tvrdi kako je jedini pošteni način za sve engleske klubove, poništenje prvenstva.

“Prvo i najvažnije, ponovno pokretanje lige mora biti sigurno. Dijelim zabrinutost s onima koji misle kako će se navijači okupljati ispred stadiona svojih klubova čak i ako se bude igralo pred praznim tribinama. Zbog toga je igranje na praznim i neutralnim stadionima jedina sigurna opcija. Problem nakon sigurnosti je pravednost koju svi zahtijevamo u sportu. Ako sezona traje 40 tjedana, onda se ne mogu mijenjati pravila usred sezone jer to bude nepošteno prema dijelu lige. Objasnit ću vam na primjeru Brightona koji u sljedeća četiri domaća susreta dočekuje Arsenal, Manchester United, Liverpool i Manchester City. U borbi za opstanak treba pobjede i pomoć navijača, a sada bi te utakmice trebao odigrati na neutralnom terenu. Njihovi rivali su protiv tih klubova igrali pred svojim navijačima”, piše Quek u svom komentaru.

Nema drugog načina

Problem vidi i u tome što se već tjednima odgađaju odluke o nastavku sezone ili mogućem prekidu, a smatra da prolongiranjem samo štete klubovima. Ističe kako bi poništavanje prvenstva bilo devastrajuće za Liverpool, klub za koji i ona navija, ali to ne umanjuje činjenicu da je poništenje jedini pošten način završetka cijele ove priče.

“Odgoditi završnicu sezone sve dok opasnost od koronavirusa ne prođe nije opcija jer bi to ubilo nogometnu ekonomiju, a nogomet je globalni sport. Sezona zbog europskih natjecanja mora biti završena do kolovoza. Nema drugog načina, navijam za Liverpool i ovo me posebno boli, ali ispred naše titule biram sigurnost naše zemlje, sportsku pravednost i dugoročni napredak naših klubova”, piše Quek.

Inače, Liverpool je bio na dvije pobjede od prvog naslova prvaka nakon 30 godina.