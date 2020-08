LUIS SUAREZ NASTAVIO NEVJEROJATAN NIZ: No, u ovoj genijalnosti Urugvajca leži veliki problem za Barcelonu

Luis Suarez posljednjih 16 golova u Ligi prvaka zabio na Camp Nouu

Nogometaši Barcelone sinoć su nastavili niz započet 2008. i po 13. put zaredom plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka pobijedivši Napoli sa 3:1 (3:1) u uzvratnoj utakmici osmine finala odigranoj u subotu na Camp Nou.

16 – Luis Suarez's last 16 Champions League goals have come at Camp Nou. Homely. pic.twitter.com/SETpC5idcA — OptaJoe (@OptaJoe) August 8, 2020

NIKAD VIĐENO ČETVRTFINALE LIGE PRVAKA: Svjedočit ćemo nečem povijesnom; Evo o čemu se radi i kad se igraju utakmice

Barcelona u 23. vodila 2:0, Rakitić skrivio penal na Mertensu

Katalonci su poveli u 10. minuti pogotkom Clementa Lengleta nakon ubačaja iz kuta Ivana Rakitića. Na 2:0 povisio je sjajni Leo Messi u 23. minuti, a na njemu je skrivljen i kazneni udarac koji je u prvoj minuti sučevog dodatka u vodstvo 3:0 pretvorio Luis Suarez.

Napoli je u petoj minuti sučevog dodatka u prvom dijelu smanjio zaostatak iz kaznenog udarca dosuđenog zbog Rakitićevog prekršaja nad Driesom Mertensom. Precizan izvođač bio je Lorenzo Insigne.

Luis Suárez returns to the Champions League very motivated. The Uruguayan forward wants to end his goal scoring drought away from home in the European competition, his last away goal was against Roma in 2015, and in addition he's close to scoring 200 goals as a Barça player. [md] pic.twitter.com/wb2IVusAbi — barcacentre (@barcacentre) August 8, 2020

Što se tiče Urugvajca Suareza, on je svojim golom nastavio nevjerojatan niz. Posljednjih 16 golova u Ligi prvaka zabio je na Camp Nouu. Prošlo je skoro pet godina otkako je posljednji put zabio u gostima, odnosno na nekom drugom stadionu, što je loša vijest za Barcelonu s obzirom na to da se sve preostale utakmice igraju na neutralnom terenu u Lisabonu na Final Eight turniru, no možda je došlo vrijeme za prekid te neugodne i loše tradicije za njega.

🏠 – Each of @LuisSuarez9's last 16 Champions League goals were scored at Camp Nou. It is almost five years since he netted a CL goal away from the home of Barcelona. #BarcaNapoli #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 8, 2020

Suarezu je ovo bio četvrti gol u Ligi prvaka ove sezone, a 25. u karijeri u tom natjecanju. Prvi je zabio za Ajax, sve ostale postigao je u dresu Barcelone.

Također, bio mu je ovo prvi gol iz penala u Ligi prvaka.