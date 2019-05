NK OSIJEK NAPUSTILO ŠEST IGRAČA: U Gradskom vrtu u tijeku je potpuni remont prve momčadi

‘Svjesni smo i činjenice kako postoji skupina igrača koji nisu zadovoljni svojim trenutačnim statusom’

Nogometaši Osijeka ostvarili su najbolji plasman u HNL-u u 11 godina. Sezonu su završili na trećem mjestu a sada, izgleda, kreće remont cijele momčadi. Prema pisanju Glasa Slavonije, šest igrača bijelo-plavih je sa završetkom sezone praktično zaključilo svoju igračku epizodu u dresu Osijeka.

Ejupi objavio odlazak

Muzafer Ejupi je prvi objavio siguran odlazak, s obzirom na to da mu nije ponuđen novi ugovor. U istoj su poziciji Gabrijel Boban i Domagoj Pušić, koji se nisu dogovorili o nastavku suradnje s bijelo-plavima, pa će ovog ljeta na tržištu biti slobodni igrači. Ejupi se dugo mučio s ozljedom i nikad se zapravo nije vratio u staru formu…

Trojica igrača koji su bili na posudbi, a to su Marijan Ćavar iz Eintrachta, Ezekiel Henty iz Puškaš Akademije i Roger Tamba M’Pinda koji je igrao za drugu momčad, također neće ostati u klubu za sljedeću sezonu. Što se tiče iskusnog veznjaka Tomislava Šorše, on će ostat u klubu jer se pod Skenderom vratio u prvu momčad i ima opciju na još jednu godinu ugovora, a rezervni golman Marijan Antolović i Kristal Abazaj koji je posuđen iz Anderlechta, imaju ugovor do kraja godine i nije sigurno da će ostati u NK Osijek…

‘Postoji skupina igrača koji nisu zadovoljni svojim trenutačnim statusom, ali…’

“Svjesni smo i činjenice kako postoji skupina igrača koji nisu zadovoljni svojim trenutačnim statusom, ali to ne znači da ćemo ih otpisati. Na sve igrače koji imaju ugovor u ovom trenutku računamo, a tijekom ljeta ćemo vidjeti što će se događati. Jasne planove imamo, ali ne mora značiti da će se oni i ostvariti”, kazao je Alen Petrović, sportski direktor NK Osijek.

“Prvo moramo vidjeti hoće li za igrače u tom statusu biti konkretnog zanimanja, a onda treba uzeti u obzir što ćemo od onog što planiramo uspjeti napraviti tijekom prijelaznog roka. Nema potrebe za žurbu, jer ljetni prijelazni rok traje do 31. kolovoza. Uglavnom, ovog ljeta radimo ciljanu rekonstrukciju momčadi, a konačni cilj nam je novu sezonu dočekati s još jačom momčadi”, poručuje Petrović.