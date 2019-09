NJIH DVOJICA U TANDEMU MOGLI BI NAPRAVITI PRAVI DAR-MAR U HNL-U: ‘Počela se stvarati euforija oko Hajduka’

Dolaskom Sammira u momčad Lokomotiva se pretvara u još ozbiljnijeg “contendera” u prvenstvu

U prva tri kola nije ga bilo zbog papira, čekao je da se srede sve administrativne stvari. Nakon toga je nastupio u 4 utakmice. Ukupno je Mario Budimir, bivši napadač Dinama, za svoj novi klub Lokomotivu odigrao ukupno 271 minutu, tri puta je startao u prvih 11 i jednom asistirao. Još nije zabio gol. No, ne sumnjamo da će i pogotci uskoro doći.

POVRATNIČKI INTERVJU STROJOVOĐE SAMMIRA: Želi Lokomotivu odvesti u Europu, Dinama se ne boji, a karijeru bi trebao završiti u Hrvatskoj

Ubojitost i iskustvo u napadu

Iskusni 33-godišnji napadač, nakon polugodišnjeg izbivanja i “izleta” u iranskom Persepolisu kojeg je vodio Branko Ivanković, a s kojim je ostvario povijesni uspjeh, vratio se u HNL. To je za njega bila najbolja odluka u tom trenutku, nakon razočaranja u Iranu. Pisali smo o tome…

Lokomotiva je s njim dobila još jednu ubojitost i iskustvo u napadu, a dolaskom Sammira momčad je pojačala svoju ambiciju. Trenutno su Lokosi, nakon odigranih 7. kola, na 6. mjestu s ukupno osvojenih 10 bodova (3 pobjede, 3 poraza i remi)…

“Imali smo prva tri kola teška. Protiv Dinama, Rijeke i Hajduka. Naravno da smo se nadali kako ćemo nekom uzeti bodove, ali nismo uspjeli. Kasnije smo se malo pribrali i u sljedećih 4 susreta smo uzeli 10 bodova. Radi se o mladoj momčadi u kojoj će u narednoj sezoni biti puno oscilacija i na to ćemo se trebati naviknuti. To je normalno. Trebat ćemo te oscilacije što bezbolnije proći. No, sve je to jedna škola”, kazao nam je Mario Budimir i nastavio:

Prvo papiri, pa onda manje ozljedice

“Što se tiče mene, prvo sam čekao da mi se riješe papiri, pa sam nakon toga zaigrao i zeznule su me neke male ozljedice. Ma dobro, tek se hvata forma. Ništa nije ozbiljno, sve je u najboljem redu. Treba utakmica kako bi se ušlo u ritam. Uklopio sam se već u momčad, tu nema nikakvih problema. Sve te momke poznajem, sve su to igrači s kojima sam se susretao igrajući u HNL-u kao protivnik. Ali, nije to niti bitno. Naprimjer, kad sam došao u svlačionicu odmah smo se sprijateljili, družimo se, respektiramo jedan drugog. Radimo isti posao”, objašnjava nam Mario Budimir i osvrće se na nedavnu pobjedu Hajduka nad Dinamo prošlog vikenda na Poljudu 1:0, što je začinilo prvenstvo i dalo na zanimljivosti…

‘Nadam se da Hajduk može izdržati, da može nastaviti u ovakvom ritmu’

“Dobro, još je rano. Odigralo se tek 7. kola. Hajduk je odigrao sedam utakmica, Dinamo šest. Još je prerano za govoriti nešto. Naravno da će sad biti uzbudljivije. Nadam se da Hajduk može izdržati, da može nastaviti u ovakvom ritmu jer se već polako počela stvarati euforija oko Hajduka i njihovih igara”.

Dolaskom Sammira u momčad Lokomotiva se pretvara u još ozbiljnijeg “contendera” u prvenstvu. Budimir u napadu, Sammir u veznom redu. Ako naturalizirani Brazilac, koji je trag u HNL-u ostavio igrajući za Dinamo bude na nivou, Ako bude posvećen treninzima i nogometu, a manje izlascima i ostalim nenogometnim stvarima onda Lokomotiva može u nastavku prvenstva svima ozbiljno pomrsiti račune…

“Ma, Sammir je pravo pojačanje. Ne treba trošiti riječi na njega. Zna se tko je i što je on, o kakvom se igraču radi. Samo da što prije uđe u formu i bit će to dobro”, zaključio je Mario Budimir.