Hrvatski branič koji je nedavno uzeo njemačko državljanstvo kako bi igrao za reprezentaciju te zemlje, Borna Sosa, neće nastupati za “Elf”, potvrdio je direktor njemačkog Saveza Oliver Bierhoff.

Sosa, koji je do sada nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju, je prije nekoliko mjeseci dobio njemačko državljanstvo i nadao se nastupu na Euru u dresu Elfa. No, to se ipak neće dogoditi.

NIJEMCI POTVRDILI – BORNA SOSA NEĆE IGRATI ZA NJIHOVU REPREZENTACIJU: ‘Ovo nije završilo pozitivno za nas, njemu želimo sve najbolje…’

Sosa, naime, nema pravo nastupa za Njemačku po FIFA-inom statutu koji vrijedi od rujna prošle godine, a u kojem piše:

“Igrač može promijeniti reprezentaciju i odabrati selekciju države čije državljanstvo nije imao jedino u slučaju da nije nastupio ni za jednu reprezentativnu selekciju nakon što je napunio 21 godinu.”

Sosa je za Hrvatsku U-21 reprezentaciju igrao 12. studenoga 2020. godine protiv Škotske i tada je imao 22 godine i devet mjeseci. Prema tom pravilu Sosa ne može nastupiti za Njemačku jer nije imao njemačko državljanstvo, a nastupao je za mladu reprezentaciju Hrvatske kada je već bio stariji od 21 godine.

Rasplet ovog slučaja očekivano je odjeknuo i Njemačkom ali i Hrvatskom. Njemački nogometni savez i njemačka reprezentacija sad su na udaru tamošnje javnosti i medija koji ne shvaćaju kako su si dopustili takvu pogrešku. Njemački novinar Manuel Veth tako javno postavlja pitanje:

“Činjenica da je Borna Sosa bio ozbiljan kandidat za njemačku reprezentaciju, ali sad to više nije zbog FIFA-inog pravila. Navedeno dobro opisuje Njemački nogometni savez. Našem je uredničkom timu na Transfermarktu bilo potrebno oko pola sata da shvati da to neće proći. Zašto nisu mogli samo pogledati pravila?”

The fact that Borna Sosa was a serious candidate for Germany but now isn’t because of FIFA rules, is so very much DFB. It took our editorial team at @Transfermarkt about 30 minutes to figure out that this wasn’t going to work, why weren’t they able to look up the rules?

— Dr. Manuel Veth (@ManuelVeth) May 11, 2021