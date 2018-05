NJEMAČKA PRVI FAVORIT SVJETSKOG PRVENSTVA: Analitičari izračunali šanse svih reprezentacija, evo gdje se nalazi Hrvatska

📝 Head coach Zlatko Dalić on @FIFAWorldCup preliminary squad list

➡ Visit https://t.co/CnshHBlTMf for more info#BeProud #Croatia 🇭🇷 #Family #WorldCup #Vatreni 🔥 pic.twitter.com/jhap5bDG5C

— HNS | CFF (@HNS_CFF) May 14, 2018