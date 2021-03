NJEMAČKA NEĆE IGRATI PRVU UTAKMICU U KVALIFIKACIJAMA ZA SP? Jedan njihov igrač pozitivan na Covid, svi završili u izolaciji

Utakmica između Njemačke i Islanda u prvom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. možda se neće odigrati u četvrtak navečer nakon što je veznjak Elfa i Borussije M. Jonas Hofmann bio pozitivan na testiranju na koronavirus.

Zbog pozitivnog testa njemačka reprezentacija otkazala je sve današnje obaveze i svi njeni nogometaši izolirani su u svojim hotelskim sobama.

Održavanje utakmice sada je vrlo upitno i čeka se službena odluka Njemačkog saveza u dogovoru s UEFA-om i FIFA-om.

Germany's World Cup qualifier against Iceland tonight is in doubt after midfielder Jonas Hofmann tested positive for Covid-19 🇩🇪 pic.twitter.com/VEWUpi61Ly

— Goal (@goal) March 25, 2021