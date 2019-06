‘Veseli nas što je utakmica u Omišu, i sve vezano za boravak reprezentacije u Dalmaciji, proteklo dobro’

Hrvatska nogometna reprezentacija navečer u Varaždinu (20.45), prijateljskom utakmicom protiv Tunisa, završava okupljanje i ovaj kvalifikacijski ciklus. Vatreni su se 29. svibnja okupili u Splitu i tako se nakon 4 godine i one nesretne svastike na praznom Poljudu protiv Italije, vratili u Dalmaciju.

‘U Omišu je atmosfera bila nestvarna’

Dva dana poslije sudjelovali su na proslavi 100. rođendana NK Omiš i protiv istoimenog domaćina odigrali su prijateljsku utakmicu, na inicijativu Ivana Perišića, a zasluge idu i izborniku Zlatku Daliću, kao i ključnom operativcu HNS-a Marijanu Kustiću, koji su se složili s idejom. Danima je u gradu na ušću Cetine trajala nedoživljena euforija, barem kad se radi o onim najmlađima…

“U Omišu je atmosfera bila nestvarna. Još uvijek se slježu dojmovi. Upravo je to potvrda kako nogometnu reprezentaciju Hrvatske Dalmacija treba, a i obrnuto. Tribine su, ono što se kaže, bile ispunjene do posljednjeg mjesta, tražila se karta više. Tih dana s reprezentacijom živjela je i cijela Dalmacija i to je ono što mi stalno naglašavamo. Dalmacija zaslužuje reprezentaciju, a mi smo bili sretni što smo bili dio toga veselja, nogometne euforije i pozitive koja je vladala povodom 100. rođendana NK Omiš”, kazao nam je izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić.

Da, čitav Omiš uistinu je bio u slavljeničkom raspoloženju, iako je kiša nemilice padala u Omišu tih dana, toliko da ne bi čovjek rekao da je bio kraj svibnja nego da je bila jesen. Ali, ni jesenski ugođaj nije mogao zaustaviti sve one koji su naumili kupiti kartu za spektakl koji će Omiš zasigurno još dugo pamtiti. Jer ipak, nakon sedam godina ljudi u Dalmaciji konačno su mogli gledati svoju nogometnu reprezentaciju…

Također, ova utakmica imala je i svoju pozadinu, a to je produbljivanje odnosa, simbioza HNS-a i reprezentacije s Dalmacijom, što bi kao krunu trebalo imati poljudsko domaćinstvo eurokvalifikacijske utakmice Hrvatske i Mađarske u listopadu ove godine.

‘Naša je želja da Vatreni igraju u svojoj Dalmaciji’

“Što se tiče nastupa reprezentacije u Splitu, mi smo već sve rekli, već smo govorili o tome, ali govorit ćemo i dalje. Naša je želja, od početka, da Vatreni igraju u svojoj Dalmaciji, a i ovo je već jedan veliki pokazatelj da Dalmacija uistinu želi hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a ovom utakmicom u Omišu to se i potvrdilo”.

Primarna Kustićeva zadaća u ovom je trenutku povratak A reprezentacije na Poljud. U tom smislu bio je i organizator i domaćin inicijalnoga travanjskog sastanka s čelnicima Hajduka i grada Splita u Zagrebu, kad je otopljavanje odnosa već počelo. Konačni cilj se približava kraju, Marijanu Kustiću već sada treba odati priznanje za napore oko okončanja te dugogodišnje krize, u kojoj najviše trpe navijači hrvatske reprezentacije u Dalmaciji. Očekujemo Vatrene na Poljudu u listopadu protiv Mađarske…

“Nismo u Omišu sastančili s nikim, nadam se kako bi ovih dana moglo doći do sastanka oko domaćinstva te utakmice. No, ono što je naš cilj i želja da Hrvatska nastupi u Dalmaciji, da igra u Dalmaciji pred svojim navijačima, jer Dalmacija diše Hrvatsku. Veseli nas što je utakmica u Omišu, i sve vezano za boravak reprezentacije u Dalmaciji, proteklo dobro. To nas ohrabruje i s tim idemo dalje”.

Iskupili se za poraz od Mađarske

Veseli i što su naši nogometaši uspijeli uzeti važne bodove Walesu pobjedom 2:1 i tako iskupiti se za onaj poraz u Mađarskoj protiv Budimpešte, koji nas je bio doveo u probleme u grupi E. Dosta polemike izazvao je termin subotnje utakmice, koja se igrala od 15 sati u Gradskom vrtu, na temperaturi većoj od 30 stupnjeva…

Dalić nije bio zadovoljan, u najmanju ruku čudnim terminom po najvećoj vrućin. I sam je izbornik na presici u Podstrani spomenuo kako će eurokvalifikacijska utakmica protiv Walesa biti teška iz više razloga, a kao jedan je naveo i nezgodan termin (susret je došao i nakon naporne sezone), te moguću vrućinu. Uvjeti u Osijeku bili su iznimno teški, tijekom dvoboja je bio i “cooling – brake”.

“Što se tiče toga, termin određuje službena Uefa i naš termin utakmice s Walesom, nažalost, nije bio povoljan, posebno igračima i onima za koje se i igra nogomet, navijača. Nadam se da više neće biti takvih termina, da nećemo igrati u to vrijeme na takvoj vrućini. Mi tu ne možemo baš puno jer termine, kao što sam rekao, određuje Uefa”.

Gradski vrt sjajno ugostio reprezentaciju

Atmosfera u Gradskom vrtu je bila sjajna, Osijek se ponovno pokazao kao domaćin vrijedan reprezentacije Hrvatske. Na tribinama se, prema službenim podacima spikera na stadionu, okupilo 17.061 gledatelj. Kapacitet sjedećih mjesta na stadionu prije susreta se povećao na način da su obnovljene stolice, pa je određeni kontigent ulaznica bio pušten u prodaju…

“Još jednom čestitke i zahvala svima. I predstavnicima grada Osijeka, predstavnicima NK Osijek na čelu s predsjednikom Meštrovićem i svima onima, koji su sudjelovali u pripremi ove vrlo važne utakmice za nas. Naravno, osjećali smo se sjajno. Svi, od nas službenika HNS-a pa do igrača i izbornika. Uistinu svi… Tako da još jednom jedno veliko hvala. Osvojili smo vrlo važna tri boda. No, ponovno naglašavam: Naš cilj i to naglašavamo svi iz HNS-a je da reprezentacija igra dIljem Hrvatske, diljem Lijepe naše, gdje god postojali uvjeti za odigravanje utakmice, bilo prijateljske ili službene. Jer, ovo je reprezentacija svih Hrvata i ona kao takva treba nastupati diljem svoje zemlje, pred svojim ljudima koji se toliko vesele i koji toliko vole kockice i ovu reprezentaciju”, zaključio je Marijan Kustić.