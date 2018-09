NIŽIĆ ODRADIO PERFORMANS PRED NOVOM MOMČADI: Pogledajte kako je bivši kapetan Hajduka suigračima zapjevao Halida

View this post on Instagram

В эти минуты на запасном поле «Ахмат-Арены» проходит тренировка грозненцев. Команда приветствовала новичка Зорана Нижича, присоединившегося к бело-зелёным после решения вопросов с рабочей визой. По сложившейся традиции новичку клуба перед первой тренировкой необходимо показать свои не связанные с футболом таланты 😆😂 Зоран без проблем спел 🎤 🎼🎸 на родном хорватском языке #Ахмат #Грозный