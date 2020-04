NIZ GOTOVO NEVJEROJATNIH DOGAĐAJA VEĆ SE POČEO POKLAPATI: Modrić zbog koronavirusa ostaje u Realu?

Sve do početka korona-krize, tvrdilo se da će Luka Modrić gotovo sigurno napustiti Real ovoga ljeta

Malo tko se ovih dana, u jeku pandemije smrtonosnog koronavirusa, bavi razornim posljedicama, koje će kriza uzrokovana tom istom pošasti, ostaviti na nogomet, a posebice na nogometno tržište.

Resetiranje tržišta

Nogometni agent Vincenzo Morabito kazao je nedavno kako će se tržište resetirati, to jest, vratiti u stanje prije Neymarova rekordnog transfera, odnosno da će najveće zvijezde ostati u svojim klubovima. Neymarov transfer vrijedan 222 milijuna eura zaslužan je za bolesnu inflaciju na nogometnom “mercatu” jer nakon što je PSG iskrcao suludu svotu novca za tadašnju zvijezdu Barcelone, nema tko nije, preko noći, barem udvostručio cijene svojih igrača. Eto, ubrojit ćemo tu čak i Dinamo koji je prije Neymara prodavao igrače za maksimalno 20-ak milijuna eura, a nakon Brazilčeva transfera počelo se govoriti o ciframa koje sežu sve do 40 milijuna eura. Aludiramo na Olmov transfer, ako ste kojim slučajem zaboravili.

Prema prognozama dobroupućenih, poput spomenutog nogometnog agenta, tržište gotovo sigurno više neće tako izgledati. Razlog je očit, natjecanja su prekinuta, zarade od TV-prava neće biti, kao niti od ulaznica, prodaje dresova i ostalih rekvizita, a sponzori za sada nemaju razloga plaćati svoju promociju, kada ih, logično, nitko ne može promovirati.

Kriza i u Realu

Pojedini “mali” i “srednji” klubovi već su na ivici bankrota, neki su ga već i proglasili, a paket mjera za spas nogometa koji su pripremili lokalni savezi po Europi vjerojatno neće biti dovoljan da se održi “status quo”. Velikani iz “lige pet” će nekako preživjeti, morat će otpuštati i rezati plaće, što već i rade, no krizu će prebroditi, ali niti njima neće biti sve kako je bilo i prije.

Iako je najpopularniji klub na svijetu, iako se diči zdravim i održivim stanjem čak i ovim teškim vremenima, i Real Madrid morat će ovoga ljeta uvesti mjere štednje. U doba prije koronavirusa pisalo se o grandioznim planovima Real Madrida. Pričalo se o dovođenju nekolicine velikih svjetskih zvijezda, poput Paula Pogbe, Erlinga Haalanda, Kyliana Mbappea, ali teško da će moći realizirati i jedan takav transfer, a kamoli više njih.

To, dakle, znači kako će Real vjerojatno biti prisiljen zadržati trenutni najjači kadar i eventualno se riješiti balasta, odnosno, pokušat će prodati igrače koji Zinedineu Zidaneu više nisu potrebni. U tu prilču upadaju. Njihovom prodajom planiraju uštedjeti čak 75 milijuna eura na plaćama, a zaradit će dovoljno da pokriju gubitke uzrokovane krizom i barem se malo oporave. Dakako, ako ih uopće uspiju prodati, pa makar i ispod cijene.

Što će biti s Modrićem?

No, dolazimo sada do onog što je nama u Hrvatskoj najaznimljivije, a to je status Luke Modrića u Realu. Sve do početka korona-krize, tvrdilo se da će Luka Modrić gotovo sigurno napustiti Real ovoga ljeta. Razloga je bilo na pretek, od toga da ulazi u zadnju godinu ugovora i da Real sada ima jedinu priliku zaraditi na njemu još koji milijun jer već na zimu Vatreni može dogovoriti transfer bez odštete, pa do toga ga zbog dolaska određenih igrača za njega više neće biti mjesta, te u konačnici da je Modrić već u godinama, da se često ozljeđuje, prebrzo troši i više ne može odigrati sezonu na visokoj razini.

No, sada se situacija u potpunosti mijenja. Otkazan je Euro, možda će biti otkazana i Liga prvaka, pa čak i La Liga za ovu sezonu, Modrić, kao i svi ostali, teren neće vidjeti možda još mjesecima, a to znači da će jednom kada se natjecanja nastave biti potpuno odmoran i oporavljen. Logično, takvog Modrića bio bi grijeh prodati, a kada bi ga išli prodavati, ovoga ljeta ne bi dobili puno za njega. Modrić trenutno prema Transfermarktu vrijedi 12 milijuna eura, a pitanje je bi li Real uopće dobio toliko da ga i stave na transfer-listu, pa je nekako logičnije da ga možda ostave još jednu sezonu, u koju će, naglašavamo, ući potpuno odmoran i spreman. A da je ovakav scenarij zaista moguć svjedoče i napisi madridskog AS-a koji je prije nekoliko dana obznanio da Real vjerojatno neće prodavati Modrića.

Ne isplati otići

Iako se o budućnosti europskog nogometa i nastavka natjecanja može samo nagađati, postoji scenarij u kojem će se Liga prvaka i nacionalna prvenstva, što uključuje i La Ligu, igrati ovoga ljeta, u lipnju, srpnju i kolovozu, i onda bi odmah nakon toga krenula nova sezona. Bit će to divljački tempo za igrače, a Realu će trebati vrlo jak roster da bi to razdoblje prebrodio što bezbolnije. I to bi mogao biti dodatni razlog zbog kojeg bi klub ipak mogao zadržati svog dojučerašnjeg lidera i najboljeg igrača svijeta 2018. godine.

Modrića su do sada tražili Inter i Milan, spominjao se i MLS, ali te su lige i njihovi klubovi također zahvaćeni korona-krizom i teško da će ovoga ljeta trgovati, a ako će se i upuštati u nekakve poslove onda će vjerojatno pokušati iskoristiti deflaciju i dovesti neku zvijezdu “ispod cijene”. Modrić im, doista, ne bi bio preskup, ali veći bi im problem bila njegova plaća jer Hrvat u Reali trenutno zarađuje oko deset milijuna eura godišnje, a to mu usred ovakve krize neće dati niti jedan europski klub.

Na koncu, eto, ispada kako bi Modrić doista mogao završiti karijeru ili barem odraditi ugovor u Realu…