Lomit će se sudbina mnogih klubova u zadnjem kolu talijanske Serie A sljedećeg vikenda, a derbi koji će se pratiti s velikim interesom je onaj Atalante i Milana.

Momčad iz Bergama mimo svih očekivanja ima priliku završiti sezonu na drugom mjestu talijanske lige. U prednosti je ispred Milana dva boda i u posljednjoj utakmici sezone u dobroj je situaciji da završi priču.

Zanimljiva situacija je u momčadi Stefana Piolija pred taj veliki derbi. Milan je na trećem mjestu, može skočiti na drugo pobjedom u posljednjem kolu, a veliko je pitanje tko će nastupiti na mjestu centralnog napadača.

“The next trainings will be decisive to understand if the Croatian will really be deployed from the first minute or if Pioli will prefer to give continuity to Ante Rebic. Mandzukic's physical condition will obviously be decisive as this is a match that will be a real battle.” pic.twitter.com/Q3eT3tTBBJ

