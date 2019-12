NITKO NIJE OČEKIVAO DA ĆE OVOLIKO ZARADITI: Dinamu na račun sjeda rekordna svota novca. A ima još jedna zanimljiva informacija

Najviše je zaradio, vjerovali ili ne, Bayern, koji je u blagajnu spremio 82 milijuna eura

Iako je ostao pomalo gorak okus zbog ispadanja iz Lige prvaka, u Dinamu imaju itekakvih razloga za zadovoljstvo nakon nastupa u Ligi prvaka ove sezone. Naime, u blagajnu na Maksimiru kapnula je rekordna svota novca.

Klubovi u sezoni 2019./2020. samim ulaskom u grupnu fazu zarađuju 15.2 milijuna eura, dok za svaku pobjedu dobiju još 2.7 milijuna, a za remi 900 tisuća eura. Prolazak u nokaut-fazu vrednuje se sa 9.5 milijuna eura, 10.5 milijuna eura za četvrtfinale, 12 mil. eura za polufinale, 15 mil. eura za finale i 19 milijuna eura ide pobjedniku.

Veći više zarade

Dakle, to je sve skupa 82.5 milijuna samo od nagrada. No, u priču oko zarade trebaju se uključiti i televizijska prava. Tu je situacija pomalo nepoštena, ali što je tu je, veliki klubovi zaradit će više od onih manjih i to valjda tako mora biti. Recimo, Inter, koji je bio treći i igrat će Europa ligu, je zaradio više od Atalante koja je prošla u osminu finala Lige prvaka.

Rekordna cirfa

No, vratimo se na Dinamo. “Modri” su inkasirali nevjerojatnih 27.8 milijuna eura. Manje od njih zaradili su samo Genk (25 milijuna eura), Lokomotiv (24.9 mil. eura), Crvena zvezda (20.4 mil. eura) i Slavia (18.2 mil. eura).

Najviše je zaradio, vjerovali ili ne, Bayern, koji je u blagajnu spremio 82 milijuna eura, dok je Barca zaradila milijun eura manje. Juventus je na 80 milijuna eura, City je zaradio 78 mil. eura, a aktualni prvak tek 76 milijuna eura.