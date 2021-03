NISTE NI SVJESNI ŠTO JE SVE ORŠIĆ NAPRAVIO PROTIV TOTTENHAMA: Objavljeni su nestvarni podaci i čudesni rekordi Dinamove zvijezde

Oršić je prvi igrač koji je zabio dva ili više gola protiv Tottenhama u Europa ligi još od Pierre-Emericka Aubameyanga

Hrvatski reprezentativac Mislav Oršić zabio je tri spektakularna gola u regularnom dijelu i produžecima utakmice osmine finala Europa lige protiv Tottenhama. Oršić je odveo Dinamo u produžetke pa onda i zabio i definitivno je odigrao utakmicu života, ali je usput porušio i nekoliko impresivnih rekorda.

Naime, Oršić je prvi igrač koji je zabio dva ili više gola protiv Tottenhama u Europa ligi još od Pierre-Emericka Aubameyanga 2016. godine dok je još igrao za Dortmund.

Nadalje, Oršić je prvi igrač ikada koji je zabio tri gola za Dinamo protiv neke engleske momčadi u nekom od elitnih europskim natjecanja.

Oršić je tek drugi igrač u povijesti koji je zabio tri gola engleskom klubu u Europa ligi i drugi igrač koji je zabio tri gola Tottenhamu u nekom elitnom europskom natjecanju.

I još na kraju Oršić je sudjelovao u posljednjih sedam golova Dinama u posljednjih pet utakmica Dinama u Europa ligi.

