NISTE NI SVJESNI S KAKVIM UGLEDNICIMA ĆE IGRATI RIJEKA: Jedna utakmica će posebno biti opasna; ‘Oni nisu u skupini bez veze’

Nenad Gračan komentirao nam je skupinu Rijeke u Europskoj ligi

Ne sjećamo se da je Rijeka u Europskoj ligi ikad imala ovako tešku skupinu. Napoli, Real Sociedad i Alkmaar zvučni su protivnici.

‘RIJEKU NAJMANJE POZNAJEM: Trener španjolskog uglednika izašao pred novinare

Napoli je trenutno vodeća momčad Serie A, Real Sociedad je 10. u La Ligi, dok je Alkmaar 13 u Eredivisie. No, jedno je sigurno. Atraktivan nogomet!

Bivši trener igrač i trener Rijeke, nekadašnji u-21 izbornik Hrvatske Nenad Gračan za Net.hr komentirao je skupinu F u EL…

“Teška je skupina. Mislim da je privilegija igrati s tim klubovima. Utakmice idu jedna po jedna. Možda se dogodi i atraktivni rezultat i onda možda čitava priča ode u pozitivan smjer. Bez obzira na plasman koji bude na kraju. Klubovi koji prate, koji gledaju, u konačnici i kupuju. Prema tome, možda je bolje ovako, nego da je Rijeka završila u nekoj drugoj, pa eto problema. Ovo je teška skupina. I kako god Rijeka odigrala, nitko joj ništa neće moći reći. Ni igračima, ni treneru i klubu. Sve što napraviš samo može biti plus”, kazao nam je Nenad Gračan i nastavio:

‘Alkmaar se u skupini sigurno nije našao bez veze’

“Napoli zna kako je to igrati Ligu prvaka. No, možda će najteže biti s Alkmaarom. To izgleda kao najlakši protivnik pa tu nešto moraš napraviti. Mislim da su Napoli i Real Sociedad dugo u Ligama petice, Napoli pogotovo. Sociedad je momčad koja ima kontinuitet, dobar, gdje su kvalitetni igrači, gdje se kvalitetno radi. Sad su i obnovili stadion. Prema tome, mislim da je to jedan klub koji sigurno treba respektirati isto kao i Napoli. Zato su te dvije momčadi sigurno favoriti. Alkmaar je, pak, klub koji sigurno se u skupini nije našao bez veze. Sigurno disciplinirana i odgovorna momčad, koja je zasluženo tu gdje je”.

Gračan se podsjetio i sinoćnje dramatične utakmice u Kopenhagenu protiv istoimenog domaćina 1:0, i gola koji se našao u statistici pod autogolom Petera Ankersena u 20. minuti, a u biti je remek djelo trka i kontrole lopte u trenucima kad nekoliko igrača ide prema tebi. Govorimo o Franku Andrijaševiću i onom desnom skretanju, trzaju koji je dodatno razbio stopere Kopenhagena i strašna reakcija u obliku loba, ali u konačnici i čitavoj momčadi iz Rijeke. Andrijašević se izborio za loptu na svojoj polovici terena i krenuo u sprint prema domaćem golu praćem domaćim stoperom Nelssonom.

Sjajan gol Rijeke za 1:0 u Kopenhagenu

Negdje pred šesnaestercem stoper Kopenhagena Sigurdsson se poskliznuo i nekako slučajno sapleo Nelssona pa je Andrijašević neometan ušao u kazneni prostor. Kapetan Rijeke odlučio se lobati istrčalog vratara Johnssona, da bi nakon toga lopta odsjela na gredi, ali se od nje odbila ravno u noge Ankersena koji se nalazio negdje na pola metra od gol-linije i nije stigao reagirati bolje, ali nije ni imao neku šansu da budemo iskreni, te se lopta od njega odbila u mrežu za konačno veliko slavlje Riječana u playoffu.

“Ne bi govorio da je to bila neka sreća, da je to bilo nešto senzacionalno, govorim o pobjedi. U nogometu se uvijek događaju stvari koje budu iznenađujuće. Bez obzira i na taj gol koji je pao tako kako je pao, a pao je zato što su Andrijašević i Rijeka imali želju da zabiju taj gol, prije svega bi to kazao. A poslije se vidjelo da oni nemaju tu razinu da mogu probiti formaciju Rijeke, koja je odigrala odlično i zasluženo prošla. Nogometno je sasvim zasluženo, a potrebno je imati i dozu sreće”, završio je Nenad Gračan.