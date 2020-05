NISTE NI SVJESNI KOLIKO JE RAKITIĆEVA PRIČA RUŽNA: Preko noći postao ‘vreća krumpira’, ali to nije najgore što mu se dogodilo

Messi je uvijek bio taj koji je nonšalantno odbijao sve ponude i to još s podsmjehom, a otprilike je tako reagirao i Rakitić

Pomalo je mučno gledati ovih dana što se sve izvodi oko hrvatskog reprezentativca i, donedavno, jednog od najvažnijih igrača Barcelone, Ivana Rakitića. Uz Lionela Messija, Rakitić je jedini igrač, stranac, katalonskog diva koji je bio u potpunosti odan klubu u posljednjih desetak godina.

Messi je uvijek bio taj koji je nonšalantno odbijao sve ponude i to još s podsmijehom, a otprilike je tako reagirao i Rakitić. U posljednje tri sezone Rakitića je bio možda i najkonstatniji član prve postave katalonskog diva. Samo u prošloj sezoni odigrao je nestvarne 54 utakmice, odnosno proveo je 4237 minuta na terenu. Narodski bi se reklo, dušu i srce je ostavio za tu Barcelonu.

Nestao iz momčadi

No, u gotovo svakom prijelaznom roku u nazad nekoliko godina, Rakitić je bio jedna od većih transfer-priča, koje su nerijetko znale prerasti i u transfer-sage. Prvo ga se forsiralo da ide u Inter, zatim u PSG, kojem je bio uvjerljivo najbliže, a na koncu je u zamalo potpisao i za Juventus. Međutim, svi su poslovi zapeli, ako je vjerovati svim tadašnjim španjolskim i talijanskim napisima, isključivo na njemu. Naime, Rakitiću se nikako nije išlo iz Barcelone i sve što je on navodno htio jest, ostati i dokazati da je on igrač kakav im treba.

Ostao je i, kao što već znate, postao neizostavan član momčadi. No, ove se sezone sve promijenilo. Rakitić je ušao u posljednju godinu ugovora, Barcelona je na njegovu poziciju dovela dvojicu izuzetno talentiranih mladih igrača Frenkieja de Jonga i Arthura Mela, a Rakitić je zbog toga preseljen na klupu i u prvom dijelu sezone jedva da je i dobivao priliku.

Sredstvo razmjene

Zatim je klub odlučio kako je vrijeme da se Rakitića silom istjera van jer on je svo to vrijeme šutio i čekao na priliku, iako bi većina u njegovoj situaciji reagirala nakon prve dvije, tri utakmice. No, Rakitić je pravi vojnik kluba i poštuje odluke trenera, ma koliko god one bile dvojbene. Ipak, na kraju je, ove zime, ljubav morala pući.

U Barceloni se počelo javno i otvoreno govoriti o tome da im Rakitić više nije potreban, prestale su se demantirati kojekakve glasine o odlasku i nezadovoljstvu, a Katalonci su počeli gledati na Rakitića kao na vrlo korisno sredstvo razmjene.

Čim se pročulo da im Rakitić više nije potreban, zainteresirani su počeli stvarati ogroman red ispred Camp Noua. Prvo se odmah u kombinacije vratio PSG jer Barcelona želi Neymara, ali nema dovoljno novca za njega pa želi pod račun staviti i neke igrače. Među nekim igračima je između ostaloga i Rakitić.

Počele stizati ponude

Javio se potom i Atletico Madrid, s kojim Barcelona ima uspostavljenu kakvu-takvu dobru trgovinu. Oni se u sljedećem prijelaznom roku navodno rješavaju veznjaka Thomasa Parteyja, a Rakitić bi onda dobio ponešto prostora u veznom redu. Barcelona želi trgovati i s Juventusom. Zanimaju se za Miralema Pjanića i Mattiju De Sciglija, a Rakitića bi, kako pišu pojedini mediji bliski Barceloni, uključili u razmjenu za BiH reprezentativca.

Nadalje, pričalo se i o Tottenhamu. Katalonci su pokazali interes za Tanguyjem Ndombeleom, a Tottenham je istovremeno “škicnuo” Rakitića. Mediji su to brzo povezali i počelo se pisati o razmjeni ove dvojice, uz dakako, nadoplatu Tottenhamu jer Francuz vrijedi 50-ak milijuna eura.

Dolazimo sada i do najzanimljivije opcije, a to je Sevilla. Rakitić je svojevremeno rekao kako bi karijeru volio završiti tamo gdje se osjećao najbolje, a to je baš u Sevilli. No, Sevilla nema tih 20-ak milijuna eura da otkupi Rakitića od Barcelone, a Katalonci ne žele niti jednog njihovog igrača pa razmjena ne dolazi u obzir.

Pukao mu film

I na koncu dolazimo do suštine problema. Rakitiću je čini se izgubio strpljenje, da ne kažemo i da mu je pukao film, zbog lošeg tretmana u Barceloni. Čovjek im je dao sve… Najbolje nogometne godine, sudjelovao je u osvajanjima prvenstava, zabio je gol u finalu Lige prvaka 2015. godine i donio im naslov, trpio je brojne preinake u svojoj igri, limitirali su mu djelovanje na terenu, pretvorili ga iz nekadašnje polušpice u praktički defenzivnog veznog. Radili su mu što god su htjeli, a on je samo pustio da ga modeliraju kako žele i koncentrirao se da što bolje izvrši svoje dužnosti.

Igrača poput Rakitića klubovi mogu samo sanjati. Nimalo prgav, nimalo bahat, respektira suigrače i protivnike, prihvaća trenera ma kakav god da on bio, ne svađa se s nadređenima, nema konflikte sa suigračima, obiteljski je čovjek koji ne “partija” i ne luduje s noćnim izlascima. Vrhunski je sportaš i veliki profesionalac, tako reći, pravi ambasador svog kluba.

Vreća krumpira

Sada vas pitamo, bi li nakon svega što ste dali svom poslodavcu, ovako poput Rakitića, trpjeli da vas na kraju cijele priče, godinu dana prije isteka ugovora, ovako tretiraju? Pa vjerojatno ne biste.

Rakitić je prije nekoliko tjedana odlučio reagirati i komentirao je ovo Barcelonino nabacivanje s njim.

“Svjestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krumpira s kojom mogu raditi što ih volja. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barceloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje”, rekao je nedavno Rakitić i zapravo je rekao sve.

Tottenham i Juve?

Ono što sada Rakitić može napraviti i što bi bilo poželjno da napravi jest da se izbori za to da sam kroji svoju budućnost. Da, u Juventusu ga očekuje megamomčad predvođena Cristianom Ronaldom i vjerojatno bi se sjajno uklopio jer im jedan takav iskusan radnik i vrhunski veznjak baš i treba. Ne bi mu bilo loše niti kod Diega Simeonea, imao bi svoju ulogu na terenu, Cholo bi vrlo dobro znao kako ga iskoristiti, a on itekako cijeni igrače koji su odani njemu i klubu.

Snašao bi se Rakitić i kod Josea Mourinha u Tottenhamu, to bez dvojbe, jer Portugalac je veliki obožavatelj Vatrenog. “Za mene je Ivan Rakitić jedan od najpodcjenjenijih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač u svakom smislu. Obrambeno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira Messijevo nesudjelovanje u obrani. Fantastičan je u posjedu lopte, ima jednostavna i efikasna rješenja”, govorio je tako Mourinho prošle godine o Rakitiću. Stoga, ne sumnjamo da bi se Hrvat kod njega loše proveo.

Sevilla i PSG?

Rakitić je već dugo tiha patnja PSG-a i cijeli je svijet bio iznenađen kada im se Hrvat zahvalio na bogatoj ponudi i lukrativnom ugovoru prije dvije godine, a navodno još uvijek žele Vatrenog u svojim redovima, samo što tu priču najviše koči Barcelona koja ne želi PSG-u prepustiti niti jednog igrača dok im ovi ne izađu u susret s Neymarom.

U Sevilli bi mu bilo idealno. Imao bi sjajnog trenera Julena Lopeteguija, igraju odličan napadački nogomet, a Andalužani dosta dobro stoje na ljestvici na trećem su mjestu i vjeronatno će, ako sve ostane kako je, igrati Ligu prvaka sljedeće sezone. Ipak, u Sevilli bi Rakitića i navijači i suigrači dočekali kao boga, a on se tamo osjeća kao kod kuće i do kraja karijere vjerojatno bi samo bi guštao. No, rekli smo, Barcelona nema namjere poslovati sa Sevillom, a ovi jednostavno nisu u situaciji da im daju 20 milijuna eura za igrača koji je zagazio u 33. godinu života.

No, u cijeloj toj priči izgubila se jedna činjenica. Nešto se tu mora pitati i Rakitića. Može se Barcelona tisuću puta dogovoriti s Juventusom, PSG-om, Atleticom i Tottenhamom, mogu Pjanić, Ndombele ili tko već pristati na ponudu Barce, ali sve to pada u vodu ako Rakitić kaže – ne!

Idealan klub je…

Rekao je i sam, on nije vreća krumpira kojom se drugi mogu nabacivati i vjerojatno će se zaštititi koliko god može. I tu je u potpunosti u pravu. A mi sada dolazimo do glavnog pitanja – gdje bi Rakitić trebao nastaviti karijeru? Odgovor je zapravo vrlo jednostavan i možda ste do sada već shvatili poantu. Idealan je klub upravo onaj kojeg Rakitić odabere!

Ponavljamo za kraj, govorimo o igraču koji je, izrazit ćemo se grublje, ali figurativno, mokrio krv za Barcelonu, govorimo o igraču koje je trpio neviđene kritike za svaki svoj loš potez, a kojem se gotovo nikada nije odavalo priznanje kada bi nešto dobro napravio. Govorimo o lojalnom čovjeku koji nikada nije jednu lošu riječ rekao protiv kluba, dapače, on još danas govori da bi tamo volio izdržati ugovor do kraja. Govorimo o skromnom dečku i ogromnom profesionalcu koji je, pomalo romantično, odbijao sve ponude drugih klubova gdje bi imao veću plaću i garantirano mjesto u momčadi, kako bi ostao na Camp Nouu i borio se za svoje mjesto pod suncem.

Znamo da bi ga mnogi voljeli vidjeti u Juveu, PSG-u ili kojem već velikanu, ali evo sada recite, ali realno, je li zaslužio da nakon svega što je dao Barceloni, barem sam odabere gdje želi nastaviti karijeru? Je li fer da mu Barcelona barem jednom izađe u susret i omogući mu da završi karijeru tamo gdje želi, pa makar to bila i Sevilla kojoj nedostaje pokoji milijun da bi ga otkupila? Ovo je također dobra prilika da Barcelona opravda svoju krilaticu “Mes que un club”, odnosno, sada ćemo imati prilike vidjeti je li Barcelona uistinu “više od kluba” ili je to tek prazna floskula. Sada ćemo imat prilike vidjeti je li im Rakitić uistinu nešto značio ili je bio tek vreća krumpira.