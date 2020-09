NIŠTA SE HAJDUKU NE MOŽE ZAMJERITI: Treba mu zapljeskati, ali i otvoreno reći; ‘Kad je on izašao, izgubili smo borbenost’

Utakmicu Galatasaryja i Hajduka za Net.hr analizira Zoran Vulić

Ništa se Hajduku protiv Galatasarayja na Turk Telekom Areni u četvrtak navečer ne može zamjeriti. Splićani su odigrali jednu mušku, hrabru utakmicu, ali na kraju je ipak kvaliteta presudila.

GALATASARAY – HAJDUK 2:0: Hrabri Splićani se dobro držali do 77., a onda su se raspali; Galata je u playoffu EL

‘Ovo je bila najbolja utakmica Hajduka u ovoj sezoni’

Jednostavno, Galata ima bolji roster i to je to. No, moramo biti iskreni i priznati kako je prvih 45 minuta Bijelih bilo njihovo najbolje poluvrijeme u ovoj sezoni. I putokaz da kako se treba igrati u HNL-u. Strateg Majstora s mora Hari Vukas utakmicu je započeo u najjačem sastavu, s povratnikom Jradijem i Gyurcsom u napadu, kao i Jakolišem na bekovskoj poziciji umjesto nedovoljno spremnog Todorovića.

Inače, Marin Jakoliš je kod bivšeg trenera Igora Tudora nekoliko puta igrao na beku, no baš se nije snalazio na toj poziciji. No, u Istanbulu je odigrao solidno.

“Je, igrao je Hajduk dobro ali znate što je dobro, ocjena 3. Bijeli su trebali igrati odlično. No, ništa im se ne može zamjeriti. Znate, svaka utakmica ima neki krajnji cilj, a on je rezultat. I u tome Hajduk nije uspio. E sad, za nešto više potrebniji su kvalitetniji igrači koji moraju odgovoriti zahtjevima Hajduka, kao i ciljevima. Znači, presudila je razlika u kvaliteti. Iako je za mene prvih 45 minuta bilo možda i najbolje do sad, bar ovo što ja gledam u zadnje vrijeme. Da, ovo je bila najbolja utakmica Hajduka u ovoj sezoni. Zbilja su igrali jako kvalitetno, nisu protivniku dopustili niti jednu šansu, ne pravu. Tek u 26. su imali prvu. Da li je Galatasaray podcijenio Hajduka, neću ulaziti u to. No, tih prvih 45 minuta Hajduk je bio kvalitetan. No, drugih 45 minuta donijelo je, imam takav osjećaj, samo malo gasa Hajduka. Čuo sam u prijenosu da su Turci igrali samo s tri igrača u odnosu na svoju posljednju utakmicu protiv Basaksehira, jer su ih čuvali za derbi s Fenerbahčeom. Ali, jednostavno mislim da je Hajduk bio al pari do neke 70. minute, ali izlaskom Stanka Jurića je pao”, kazao nam je bivši igrač i trener Hajduka, član one slavne zlatne generacije Bijelih Zoran Vulić.

Belhanda ušao i zabio

Iako je najavljivao kako mu je susret protiv Hajduka važan te kako ne razmišlja o nedjeljnom derbiju protiv Fenerbahčea, izveo je posljednji turski Imperator Fatih Terim u Istanbulu kombiniranu momčad bez tri najveće zvijezde, Kolumbijca Falcaa, Arde Turana i Belhande. A onda je u drugoj polovini utakmice, kada je vidio da ne ide, uveo Belhandu koji je odmah zabio. To je ta kvaliteta Galate…

“Izlaskom Jurića Hajduk je izgubio tu agresivnost i trku na sredini. Za mene je Jurić bio najbolji od najboljih pojedinaca u Hajduku. Mislim da su i ova tri napadača Diamantakos, Jradi i Gyurcso više napraviti prema naprijed. Ne može se dogoditi da svaki put jedino Mijo Caktaš ulazi u šansu. Mijo je imao kod 0:0 dobru šansu, mat poziciju, ali su imali i oni. No, Mijo je taj koji ulazi u šansu. To je za mene plus kod Hajduka. No, ključ utakmice je izlazak malog Jurića. Nakon toga su Bijeli izgubili kontrolu na sredini terena i iz jedne greške veznog igrača, gdje smo mi išli u kontru a oni su nam uzvratili kontrom i zabili za 1:0. Oni su dali malo gasa. Njihov stoper je kod drugog gola prošao kao napadač i dao loptu Babelu za 2:0. Ma tu su iskustvo i kvaliteta presudili. No, nema se što Hajduku zamjeriti. Dali su svoj maksimum. Zbilja ne možeš nikome reći ‘e ti si bio loš il nisi igrao dobro’… Ne, Hajduk je igrao koliko može u tom trenutku i promijenila je za mene kvalitetnija momčad”, objašnjava nam Vulić…

‘Jurić je za mene bio ključan’

“Moramo reći da su Turci bili bolji i iskusniji. Kad je Jurić izašao van, ušao je Nejašmić. Vjerojatno je Hari to napravio, moje mišljenje i viđenje, zbog boljeg protoka lopte prema trojici napadača. Kažem, mislim da je to… Ali jednostavno, izgubili smo tu borbenost u sredini. Ako gledamo i analiziramo prvi dio, Jurić je napravio pet-šest ključnih prekršaja, u ključnim trenucima, gdje su oni išli razvijati svoje akcije. On je to presjekao ili napravio prekršaj. Za mene, ovako kad gledate, možda igrač koji je neatraktivan ali vrlo bitan”.

Kad podvučemo, dolazimo do toga da se Hajduku stvarno ništa ne može prigovoriti. Dali su igrači Harija Vukasa sve od sebe, borili su se, imali su svoje šanse, Galatasaray je tek u 26. minuti imao svoju prvu priliku. S druge strane, Mijo Caktaš je imao dvije fantastične prilike kroz utakmicu, ali ih nije realizirao. Tko zna što bi bilo da je Hajduk poveo u drugom dijelu s 1:0…

“Hajduk je dao svoj maksimum, ali za nešto više će se morati dovesti bolji igrači. Nije odlično, za tu ocjenu bi Bijeli morali proći dalje. Taktički je to bilo vrlo zrelo. Možda je na kraju nedostajalo malo koncetracije. Ali, parirao je Galati Hajduk. No, ako vi imate neke ciljeve, da bi se odgovorilo tim zahtjevima i ciljevima, onda su vam potrebni kvalitetni igrači. No, za to je potrebno ući u rizik, u svjestan minus. Dovesti dva igrača koji će vam izvući Europu. Iako ne možete nikad tvrditi i biti sigurni za takvo što. Ali, to je onaj svjesni rizik, svjesni minus. Znači, Hajduk mora dovesti kvalitetne igrače. Bijeli ne moraju biti prvaci, ali se moraju boriti za vrh i Europu”, zaključio je Zoran Vulić.