NIŠTA OD PRIMIRJA: “Mamić me tri mjeseca nije normalno pozdravio”

Unatoč pomirljivom nastupu izvršnog predsjednika Dinama Zdravka Mamića i najavi blage kazne, Ante Ćorić je ustrajan u želji da čim prije napusti Maksimir.

Podsjetimo, 18-godišnji Dinamov nogometaš se u četvrtak požalio na status u momčadi i najavio odlazak iz kluba. Mamić mu je dan kasnije poručio da se uhvati rada, ali i dodao da mladić neće biti teže kažnjen zbog svoga istupa. Ipak, riječi neformalnog vladara cjelokupnog hrvatskog nogometa nisu previše dirnule Ćorića.

“Ne vidim drugu opciju”

“Ostajem pri svome, želim otići iz Dinama. I sve ću poduzeti da se to dogodi. Ali pritom želim da Dinamo dobro zaradi na meni”, rekao je Ćorić za Večernji list, a o Mamićevom je pomirljivom tonu dodao:

“To mi sada više ništa ne znači. U protekla tri mjeseca nije se udostojio normalno me pozdraviti. Radi navijača i radi Dinama najradije ne bih da se to dogodi, ali kad se tako ponašaju prema meni, ne vidim drugu opciju osim odlaska. Ne boli me mala minutaža koju mi trener daje, to je najmanji problem, nego isključivo i jedino odnos prema meni. Evo primjera: tražio sam u klubu tri puta da mi daju trenera za individualni rad, obećali su mi da će mi ga dodijeliti, ali to se nije dogodilo. Kada sam ga pronašao sam, onda su se naljutili.”