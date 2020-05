NISMO NI SVJESNI KOLIKO JE DINAMO U BITI JAK: Englezi sastavili najboljih 11 ‘modrih’. Da su ostali možda bi osvojili Ligu prvaka

Ugledni engleski portal za praćenje nogometne statistike, Squawka, posvetila je nekoliko redaka hrvatskom prvaku, Dinamu, odnosno, igračima koje je zagrebački klub kroz godine stvorio.

“Od svog osnutka 1992. godine jedna je momčad vladala nadmoćno u hrvatskoj Prvoj ligi: zagrebački Dinamo. Tijekom proteklih 27 sezona najveći hrvatski klub osvojio je impresivnih 20 ligaških naslova, uključujući sve osim jednog od posljednjih 14. I nije teško shvatiti zašto su bili tako dominantni s obzirom na neke igrače koji su godinama nosili plavu košulju. Gotovo svi najbolji igrači Hrvatske u proteklih nekoliko desetljeća u jednom su se trenutku igrali na stadionu Maksimir, neovisno o tome jesu li prošli kroz omladinske redove ili su došli iz manjih klubova širom zemlje”, započinju tako članak.

Mateo Kovačić is the third-youngest goalscorer in Champions League history.

And he's not the only elite midfielder Dinamo Zagreb can take credit for. ✊

— Squawka Football (@Squawka) May 8, 2020