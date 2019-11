NISMO MI NI SVJESNI KOLIKO JE BROZOVIĆ DOBAR: Objavljen je zapanjujuć podatak o Hrvatu. Mogao bi vas ostaviti bez teksta

Brozovićem su fascinirani i inače vrlo kritički nastrojeni talijanski mediji

Priča se tu i tamo, piše se sve češće, ali još uvijek se nekako ne čini da ljubitelji nogometa u Hrvatskoj doživljavaju hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića onako kako bi ga trebali doživljavati. Usudit ćemo se reći, kako je Brozović trenutno jedan od najboljih veznih igrača u Europi, ali ne kažemo to tek tako, zapravo, sve o njemu govori njegova čudesna statistika.

Brozović je ove sezone igrao u svim utakmicama Intera u Serie A, dakle čak 13 njih, a zabio je i dva gola i isto toliko asistencija. Posljednju je upisao u subotnjoj utakmici s Torinom, a baš je tada proglašen igračem utakmice, odnosno, pokupio je najvišu ocijenu od svih igrača svoje momčadi.

Inter se već neko vrijeme voli hvaliti s Brozovićem, a učinili su to i sada. “Ima 90,7 točnih dodavanja i nije propustio niti jednu minutu ove sezone. Dajmo mu Oscara”, piše to Inter za Brozovića. Serie A ga je pak proglasila najboljim “registom”, odnosno dubinskim playmakerom na svijetu, a on iz utakmice u utakmicu biva sve bolji.

Marcelo #Brozovic in @SerieA_EN this season: 🥇 Most passes completed (890)

🎯 90.7% pass accuracy

✅ Not a single minute missed Give the man an Oscar already 🎬😎 https://t.co/0AelIeGMkj — Inter (@Inter_en) November 19, 2019

‘Gospodar veznog reda’

Nadalje, Brozovićem su fascinirani i inače vrlo kritički nastrojeni i oprezni pri pohvalama, talijanski mediji. Gazzetta dello Sport za njega nakon prošle utakmice kaže sljedeće: “Vojnik koji savršeno izvršava trenerove zamisli, bio je jako borben na kišnom terenu”.

Corriere dello Sport pak piše kako je postao pravi vođa i vrhunski igrač, da izgleda kao redatelj na terenu i savršeno distribuira lopte suigračima.

“Gospodar je veznog reda i savršeno surađuje s napadačima”, piše tako Tuttosport, dok PassioneInter zaključuje kako bi mu ovu utakmicu s Torinom trebako uokviriti jer je na njoj u nemogućim uvjetima (padala je jaka kiša i teren je bio natopljen), napravio najbolji posao. “On ne griješi i uvijek je među najboljima”, ističe talijanski portal.

Naglasit ćemo još jednom, Brozovićev uzlet tek je počeo, ima samo 27 godina i može još jako puno dati svom klubu, za koji je vezan do 2022. godine, odnosno reprezentaciji gdje se već polako očekuje baš od njega da napravi iskorak. Brozović je ujedno i najskuplji hrvatski igrač, vrijedi 50 milijuna eura, a bude li transfera, jamačno će padati rekordi.