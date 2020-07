‘NISAM KANDIDAT ZA DINAMOVOG TRENERA, PA JA NE VJERUJEM ŠTO SE DOGAĐA’: Vaha za Net.hr o medijskim napisima, Mamićima te lošim igrama Plavih

‘Nemam uistinu nikakvog kontakta s Dinamom i nisam kandidat za plavu klupu’

Proteklih dana u hrvatskim medijima intenzivirala se priča oko Vahida Halilhodžića (68) i Dinama. Iskusni trener i dalje je, prema medijima, jedan od kandidata za preuzimanje vruće modre klupe, no pravo je pitanje jesu li u Maksimiru uopće zainteresirani za svog bivšeg trenera? Ako ćemo prema medijskim napisima, kao da je u Maksimirskoj 128 sve već spremno za njegov dolazak, inauguraciju. Da, toliko je daleko stvar otišla, a neki pišu i kako bi se “operacija” trebala izvesti u tajnosti, te na koji način bi to izgledalo.

Bilo je tako i sa Matjažom Kekom, pa svi vidimo kako je to na kraju završilo. Dobro, tu se dogodio baš ono, kako se kaže, obrat u posljednjem trenutku. Stvar je navodno bila na kotačić od realizacije, ali Kek se na kraju odlučio za ostanak na slovenskoj izborničkoj klupi. Znali su u Dinamu, naime, da ima ugovor sa slovenskim savezom, da je to ugovor na duže vrijeme, i onog trenutka kad su ga zvali, odmah im je Kek rekao da će ga biti teško raskinuti…

Vahin drugi dolazak u Dinamo daleko je od realizacije, možemo čak reći i istine. Čuli smo se u srijedu ujutro s Vahom koji nam se javio iz Maroka i sve nam objasnio. I sam se čudi kako je daleko čitava priča otišla…

NET.HR: Koliko je realno uopće da sjednete na klupu Dinama, ako se uzme aktualni ugovor koji imate s reprezentacijom Maroka, odnosno tamošnjim savezom, kao i primanja od 80 000 eura mjesečno? Barem prema riječima predsjednika marokanskog nogometnog saveza Fouzija Lekjaa, čovjeka koji vas plaća…

HALILHODŽIĆ: “Iskreno, ima jako malo realnosti oko moga povratka u Dinamo, nije realno nikako. Ja sam izbornik marokanske nogometne reprezentacije, imam obvezu prema Savezu i ti medijski napisi iz Hrvatske… Ne znam od kud vam informacije o mom povratku. Svi me zovu, a ja ne vjerujem što se događa. Nemam uistinu nikakvog kontakta s Dinamom i nisam kandidat za plavu klupu.

NET.HR: Hrvatski mediji dosta pišu o tome kako ste vi kandidat za klupu Dinama, a neki izvještavaju kako vas u Maksimiru žele. Očito su vas neki nasilu već posjeli na klupu na kojoj ste sjedili deset mjeseci, u periodu od kolovoza 2010. pa do svibnja 2011. godine…

HALILHODŽIĆ: Ma to nije istina. Ljudi, nemojmo se zavaravati, to su ozbiljne stvari. Znam da Dinamo traži trenera koji bi trebao nastaviti dobre rezultate. Treba pripremiti momčad za Ligu prvaka i podići je na viši nivo. Velike su ambicije u pitanju. U Maksimiru traže dobrog trenera koji će znati napraviti svoj posao, a to nije lako pronaći. Domaći ili strani, to su sve pitanja koja trebaju riješiti rukovodstvo Dinama. Istina da ja od svog odlaska iz Maksimira imam kontakte s ljudima iz Dinama, kao uostalom i sa svim klubovima u kojima sam radio. Znate, ja ostanem privržen tim ljudima, pratim sva zbivanja i rezultate. Ljudi u Dinamu znaju što sam sve radio na klupi A momčadi, očito cijene tadašnji i sadašnji moj rad. Zbog toga vjerojatno i postoji želja kod njih. No, ja nemam nikakvi kontakt s njima. Direktni, s bilo kim…

NET.HR: Ostali ste u dobrim odnosima sa Zoranom Mamićem?

HALILHODŽIĆ: Da da, i s ostalim ljudima. Sa Zdravkom sam imao taj incident koji je na kraju pokvario moj boravak u klubu. Proveo sam u Zagrebu, u Dinamu, deset lijepih mjeseci. Na kraju se dogodio taj slučaj sa Zdravkom. U jednom trenutku mi smo se sastali, porazgovarali, i to je za nas završena priča. Život ide dalje. No, ja sam sa Zoranom i ostalim bivšim klubovima u stalnom kontaktu. Prema tome, nije to nikakva tajna. Ne želim govoriti protiv klubova u kojima sam proveo izvjesno vrijeme. Sad da govorim nešto protiv Veleža, Nantesa, Dinama, PSG-a, ma to je za mene apsurd, nonsens…

NET.HR: Navijači vas u Zagrebu cijene. Nekako smo svi dojma da ste otišli neobavljenog posla.

HALILHODŽIĆ: Vjerojatno zato što kad sam bio u Dinamu rezultati su bili dobri. Jedino nismo uspjeli ugrabiti europsko proljeće u Europskoj ligi, što mi je jako žao. Malo nam je nedostajalo za to. Da, ksad kad ovako razmišljam o tom periodu, bilo je tu lijepih trenutaka uistinu. Navijači i sam grad izuzetno su me lijepo primili. Prema tome, ljudi ne zaboravljaju. U ovom trenutku, u klubu traže ponovno trenera koji bi tako nešto mogao ponoviti, i više od toga. Vjerojatno su spomenuli negdje mene i zbog toga tolika priča i napisi oko mene. No ponavljam, trenutno sam zauzet, imam dugogodišnji ugovor s Marokom, ozbiljne ambicije s reprezentacijom Maroka. Pokušat ću četvrtu reprezentaciju u svojoj karijeri odvesti na SP, što je veliki izazov za mene. Situacija je takva kakva je, treba biti realan.

NET.HR: Dinamo po odlasku Nenada Bjelice ne igra dobro. Ni Igor Jovičević u svojih sedam službenih pokušaja na klupi zagrebačke momčadi, a ni sad Zoran Mamić. U dvije utakmice u kojima je vodio plave kao “v. d. trenera” jasno se vidjelo da ni njega igrači ne prate, kako nešto nije dobro u prvoj momčadi. No, sve ide u smjeru da će na klupi ostati upravo on, barem tako odjekuje iz hrvatskih medija…

HALILHODŽIĆ: Ma ima tu mnogo toga. Odlazak Bjelice bio je iznenađenje za mnoge. Što se događa, ja sam daleko da to komentiram ali je očito da nešto nije dobro. Vjerojatno tu igra i malo opuštanje zbog već osvojene titule i velike bodovne razlike u odnosu na konkurenciju, pa spomenuto iznenađenje odlaskom trenera Bjelice. Vjerojatno su igrači cijenili njegov rad, a i korona je utjecala na igre. Prekinula je ritam treninga i utakmica, motivacija je pala, to je normalno. Ne treba tome pridavati preveliku pažnju, nego treba novu sezonu pripremiti na najbolji mogući način. Treba pronaći nove motivacije, inspiracije, treba naći novu želju za ponavljam uspjeha u Europi. Sad treba trener koji će najbolje taj posao znati napraviti. Potreban je novi korak stabiliziranja momčadi, psihološki, moralno, da na terenu to bude jedna prava ekipa, cjelina koja će odgovoriti svim zahtjevima i donijeti nove uspjehe.