Razgovarali smo sa fantastičnim Andrejom Kramarićem

Sjajni reprezentativac Hrvatske Andrej Kramarić nastavlja oduševljavati Njemačku i kompletnu tamošnju, ali i hrvatsku nogometnu javnost. U subotu je i u 19. kolu Bundeslige nastavio svoju golgetersku seriju i zabio Bayernu iz Munchena, odnosno velikom Manuelu Neueru. Sad je na pet golova u tri posljednja odigrana dvoboja u prvenstvu…

KRAMARIĆ PROGOVORIO O TRANSFERU U BAYERN, MANDŽUKIĆU, DINAMU…: ‘Volio bih otići u jedan takav klub’

Nakon dvije uzastopne utakmice u kojima je Koelnu i Herthi zabio po dva gola i sa 74 gola u prvenstvu i postao Hrvat s najviše postignutih golova u Bundesligi (za dva pogotka prestigao legendarnog Ivicu Olića), Krama je ovog puta pogodio jednom pri rezultatu 2:0 za Bavarce, u gostujućem 4:1 porazu.

ANDREJ KRAMARIĆ ZA NET.HR: ‘Dinamo je bio moj klub, ali Rijeka mi je dala više. Možda je vrijeme za promjene’

Trenutno je na odličnih 18 golova u svim natjecanjima za Hoffenhaim (ukupno na 75 ligaških), od toga ih u prvenstvu u ovoj sezoni ima 12. Javio nam se Andrej Kramarić iz Hoffenhaima u nedjelju poslijepodne i samo za Net.hr podijelio dojmove svoje još jedne sjajne sezone kao i zanimanja Bayerna za njega, a osvrnuo se i na svoju toliko, od strane navijača i medija osporavanu ulogu i učinkovitost u reprezentaciji, odnosno poziciju na kojoj (ne)igra.

‘Sretan sam što me zdravlje služi’

NER.HR: Andrej, što ima tako dobro u vašim nogama i ove sezone u dresu Hoffenhaima?

KRAMARIĆ: Teško mi je sad nešto posebno izdvojiti. Sretan sam i zadovoljan što sam u ovakvoj formi i ove sezone. Moram kazati da sam sretan što me donekle zdravlje služi, što je svakom sportašu najbitnije. Jer, u protivnom ne bi bio u mogućnosti postizati ovakve rezultate, golove, imati ovakvu statistiku… Moram isto tako kazati kako bi mi sezona možda bila još i bolja da me nije spriječila ta korona koja mi se dogodila nažalost nakon reprezentacije, pa nisam bio u mogućnosti odigrati više utakmica za Hoffenhaim u tekućoj sezoni. Nema tu tajni, jednostavno sam nastavio što sam radio praktički od prvog dana od kad sam došao u Bundesligu. Uživam u Njemačkoj, sve mi se poklopilo na najbolji mogući način. Nadam se da će to još dugo trajati.

NET.HR: Neki stručnjaci, među njima i slavni Lothar Matthäus, rekli su da ste igrač upravo za Bayern. Stalno vas povezuju s bavarskim gigantom.

KRAMARIĆ: Naravno da ti gode takve poveznice, kad vas povezuju s najvećim njemačkim klubom i jednim od najvećih klubova svijeta. Kad ti jedna takva osoba kao Lothar Matthäus kaže da vrijediš za Bayern, to su onda velike riječi i veliko priznanje. To ti daje dodatnu motivaciju da budeš još bolji i da probaš postići još bolje rezultate. Godi godi, kako ne…

NET.HR: Kako ste zadovoljni, koliko ste u biti zadovoljni trenutno 12. mjestom Hoffenhaima u Bundesligi?

KRAMARIĆ: Naravno da neću reći da sam zadovoljan jer nisam. No, isto tako znam da to može puno bolje izgledati nego što trenutno izgleda, onako kao što je to bilo prijašnjih godina. Nažalost, dogodilo se nekoliko ozljeda u momčadi gdje prvotimci nisu bili u stanju igrati. Mi nemamo širinu i takvu kvalitetu poput nekih većih klubova. Jasno da u takvim okolnostima je i naša kvaliteta igre na terenu pala, što se jako dobro vidi i na tablici. Donekle se polako vraćamo, možda bi mogli sad mogli početi bolje igrati. Ali opet, jedna do dva igrača nedostajat će nam praktički do kraja sezone. No, što je, tu je. Moramo to tako sve prihvatiti, naravno da u tom segmentu nisam najsretniji, volio bi da igramo puno bolje, da kreiramo puno više prema naprijed. Jasno, to bi davalo onda i puno više mogućnosti i meni onda za još više golova.

NET.HR: Trenutno ste 20. na listi strijelaca među stranim igračima u Bundesligi svih vremena, ali kad se pogleda prosjek koliko vam je minuta trebalo za jedan pogodak, među onima koji su dali 70 golova i više, opako bode u oči da ste sad četvrti stranac u povijesti elitnog njemačkog nogometnog natjecanja. Ispred vas su samo Robert Lewandowski sa 259 golova, Pierre Emerick Aubameyang u dresu Borussije sa 98 golova, te Roy Makaay koji je zabio 78 pogodaka kad je nastupao za Bayern, naravno svi imaju manje minuta prosječno za gol. Ukupno ste prema Transfermarktu zabili 88 golova u Njemačkoj u svim natjecanjima, od kad ste došli na posudbu iz Leicestera u sezoni 2015./2016.

‘Moja statistika jako puno govori o meni što sam napravio dosad u Njemačkoj’

KRAMARIĆ: Kad čujem takva neka imena u takvoj statistici, nogometaše koji se nalaze u bundesligaškoj povijesti poput najboljeg Lewandowskog i jednog Makaayja, moram vam biti iskren i priznati da to zvuči nerealno i nestvarno. Teško mi je u takvo što uopće i povjerovati. To priznanje, statistika, kako god, jako puno govori o meni što sam napravio dosad ovdje. Začuđujuća i nestvarna statistika.

NET.HR: Definitivno, o tome sanjaš kad si mali, to je ono nešto čemu stremiš kad postaješ nogometaš, kad prolaziš kroz mlađe selekcije.

KRAMARIĆ: Jasno da je. O takvim stvarima baš sanjaš kao klinac. Igrat u manjem klubu, zabijati velikim klubovima, igrati za najbolji klub i zabijati najvažnije golove u najvažnijim trenucima. To su snovi, moji snovi koji mi se sad ostvaruju. Lijepo je to u svakom slučaju.

NET:HR: Dojam je nakon svega da ste prerasli Hoffenhaima, kako je došlo vrijeme za odlazak u neki veći klub.

KRAMARIĆ: To me zadnjih godina non stop ispituju. Svi se nekako čude što radim još u Hoffenhaimu. No, želim reći onima koji ne znaju kako je Hoffenhaim TOP klub, a ne super klub, samo što se ne zove Borussia Dortmund ili Bayern i nema možda kvantitetu navijača kao spomenuti ili neki drugi, ali Hoffenhaim kao Hoffenhaim je stvarno izvanredan klub. Iz tog razloga sam tu već skoro 5 godina. Naravno da je tu bilo poveznica i priča za neke transfere. Pogotovo sad za vrijeme posljednjeg prijelaznog roka kad su me povezivali s Bayernom. Nažalost, to se možda i nije realiziralo. No, kad se priča o takvim klubovima, naravno da bi bilo normalno za svakog igrača za svako dijete koje sanja o takvim klubovima, da razmišlja otići u takvu jednu nogometnu sredinu.

NE.HR: Pisalo se o zainteresiranosti Bayerna za vas. Sad kad ste ovo rekli, znači bilo je tu istine. Nisu u pitanju spekulacije.

KRAMARIĆ: Ma bilo je tu kontakta, ali to se događalo zadnja dva-tri dana prijelaznog roka. No, situacija s koronom i time što je Hoffenhaim kao klub tražio previše odštete, čime je meni automatski bilo jasno da će tu biti teško nešto napraviti, kumovali su tome da na kraju nisam otišao put Munchena. Bayern isto nije htio trošiti, zapravo su samo potrošili na Sanea, njega su prvenstveno ciljali. Nažalost, korona čini svoje u današnjem svijetu, utječe na sve, tako da se iz financijskih razloga neke stvari nisu dogodile, realizirale.

NET.HR: Nekako kad vas ovako slušamo, kao da vam je žao što niste postali igrač Bayerna?

KRAMARIĆ: Ma nije, dokle god ja igram, dokle god zabijam, obaram rekorde, u svakom slučaju ne žalim. Treniram, igram, veselim se, trudim se biti što bolji, što više davati na terenu, što više zabijati. Neka bude tako još dugo vremena.

‘Statistika u reprezentaciji je mogla i trebala biti puno bolja’

NET.HR: Od svih golova koje ste zabili, koji vam je najdraži?

KRAMARIĆ: Au, ne znam točno, ali kad već moram izdvojiti, onda bi to bilo 4 gola Borussiji u Dortmundu, kao i dva gola Bayernu.

NET.HR: Pamtite li prvi u Bundesligi?

KRAMARIĆ: Pamtim, dogodilo se to 2016., početak godine, prva utakmica Juliana Nagelsmanna protiv Werdera iz Bremena u Bremenu.

NET.HR: Sve pamtite, zabijate, tko zna, možda vam se na ljeto osmjehne neki transfer u veći klub.

KRAMARIĆ: Vidjet ćemo, vidjet ćemo kako će se to sve odviti. Ima još vremena do tada.

NET.HR: Ne možemo vas ne pitati i o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Kako gledate na nastupe u Ligi nacija, svojom igrom i ulogom u momčadi?

KRAMARIĆ: Kad o tome pričamo, onda moram biti potpuno iskren i kazati da to može biti puno bolje, s obzirom što nisam do sad bio nekako standardan, nisam imao priliku pokazati u dresu Hrvatske ono što je zapravo Andrej Kramarić u Bundesligi. No, kazao bih isto tako da to na neki način i nije moja krivica. Jer, često se događalo da sam igrao na drugim pozicijama, a jasno da kad igrač ne igra na svojoj poziciji, da ne može najviše profitirati. Jasno je i to da sam ja s reprezentacijom napravio velike stvari, da neke stvari nikad neću zaboraviti poput Ukrajine i golove koji su nas odveli prema Rusiji, finale SP-a… Stvarno, to su bile bajne priče. Ali sad, u svakom slučaju ono što sam htio kazati je da znam da mogu i, naravno, uz pomoć drugih ljudi, statistika u reprezentaciji je mogla i trebala biti puno bolja.

NET.HR: Koja vama pozicija u principu najviše odgovara, što točno igrate u Hoffenhaimu?

KRAMARIĆ: U Hoffenhaimu sam ja praktički neki ofenzivni vezni. Znači, ne igram špicu, ono što sam u nekim trenucima možda igrao u reprezentaciji ili krilo, bio sam ta neka desetka ili ofenzivna osmica dosad u Bundesligi sa slobodnim kretanjima. Ali, jasno da su se ispred mene nalazili, tj nalaze se onda ili jedan klasični napadač koji je fiksirao obrambene igrače, i onda sam tu tražio prostor među linijama, odnosno tamo gdje se oslobađa prostor.

‘Zlatko Dalić sve zna, pričali smo’

NET.HR: Znači, i u reprezentaciji bi ste htjeli igrati na poziciji koja vam najviše odgovara?

KRAMARIĆ: Naravno, svaki igrač bi volio igrati na svojoj poziciji.

NET.HR: Jeste o tome konkretnije razgovarali s izbornikom Zlatkom Dalićem, što on na to kaže?

KRAMARIĆ: Ma jesmo, već je to odavno tema. Mislim, sad pričamo o reprezentaciji, davno je bilo reprezentativno okupljanje, malo mi je glupo pričati sad o reprezentaciji. No, Zlatko Dalić sve zna, pričali smo. Mislim da je i on svjestan i da zna iz mojih riječi što meni najbolje odgovara. Ali, on je trener, on odlučuje.