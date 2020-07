Prokomentirao je i današnji Hajduk koji se dosta muči. Upisali su tri poraza u posljednje četiri utakmice

Sinjski dijamant Ante Vukušić žari i pali u slovenskoj ligi. Nekadašnji igrač Hajduka prije tri dana riješio je slovenski derbi u korist svoje Olimpije jedinim pogotkom na utakmici protiv Maribora.

Dijeli prvo mjesto na ljestvici strijelaca, zabio je ove sezone 19 komada i njegova Olimpija nadomak je osvajanja još jednog naslova prvaka.

Vukušić je svojevremeno igrao za hrvatsku reprezentaciju, a sve mu je to donio sjajan period u Hajduku. Kako je otkrio u razgovoru za Sportklub, Vukušić nije htio otići iz Hajduka još dok je bio mlad u Pescaru, no morao je i sve je to rezultiralo dosta lošim periodom u njegovoj karijeri.

“Iskreno, ja nisam htio otići u Pescaru, ali tadašnji predsjednik Brbić mi je rekao da moram ići jer su u financijskim problemima. Bilo je natezanja, pa sam na kraju otišao u Italiju, tamo je bilo stvarno teško. Imate i primjer Petkovića i Rebića koji su isto bili u Italiji, pa su na kraju sazrili. Išao sam na trening tamo kao da me netko tjera, uopće nisam bio tamo zadovoljan. Nekoliko mjeseci kasnije kad su krenule pripreme u Pescari u Serie B, krenule su priče da ću biti glavni igrač. Imao sam ponudu iz Bologne, trebao sam samo dobiti papire i predsjednik Pescare mi se nije nitko javljao. Ja sam takav čovjek kad se razočaram tako da mene to baš zaboli, bio sam stvarno nezadovoljan i tužan.Bio sam na posudbi u Belgiji, zabio par golova, bilo je dobro. Nakon što smo osigurali ostanak u Beverenu, mene su opet poslali u Italiju. Nakon toga je transfer bio u Furth. Svi mediji su pisali površinski, a nitko nije znao dubinsku priču, ali u Pescari je predsjednik stvarno bio ono, baš sam bio razočaran. Imao sam i nekih problema s plućima, živac se neki ukliještio, i baš me to sve gušilo. Riješio sam to operativnim zahvatom i sad je sve u redu”, priznao je Vukušić.

HAJDUK PREKO NOĆI OTPUSTIO TROJICU IGRAČA: Ove sezone slabo su igrali i Tudor na njih više ne računa

‘Bio sam za opciju povratka u Hajduk’

Prokomentirao je i današnji Hajduk koji se dosta muči. Upisali su tri poraza u posljednje četiri utakmice.

“Pratim ih koliko stignem, dvije-tri utakmice sam pogledao. Hajduk se svake sezone bori za drugo mjesto, to mjesto donosi u LP i bit će velika borba. Žao mi je više što priliku ne dobivaju mlađi dečki. Svi mladi koji su bili kvalitetni su pomogli Hajduku. To je neka putanja i putokaz kako istrpiti. Kad sam bio u Njemačkoj, tad je bilo kontakta oko Hajduka. Nismo se uspjeli dogovoriti, malo sam se razočarao u to. Bio sam za opciju povratka u Split, nisam tražio neku nenormalnu plaću, htio sam samo igrati. Kad je trebalo meni pomoći, nije mi nitko pružio ruku spasa, a i ja sam žrtvovao svoju karijeru. Sad sam u Olimpiji i trenutno sam fokusiran na njih”, zaključio je Vukušić.