NIKOLA JURČEVIĆ ZA NET.HR: ‘On se čitav dan bavi nogometom. Totalni je fanatik i voli Dinamo. No, dolazi u kaotično i nenormalno vrijeme’

Razgovarali smo s Nikolom Jurčevićem (53)

Sasvim je jasno da je daljnja suradnja Dinama i Nenada Bjelice završena priča, još se čekaju samo modaliteti raskida ugovora. Za sutra je u Maksimiru za 10 sati najavljen sastanak na kojoj bi obje strane trebale naći “zajednički” jezik i završiti međusobnu suradnju.

PRIČA IZNUTRA: ŠTO SE DOGAĐALO PRILIKOM POVIJESNE OPERACIJE ‘IVAN RAKITIĆ’ 2007.? ‘Tijekom sastanka pokazivao je samo jedno’

Bjelica ima jake adute na svojoj strani

Bjelica na pregovore stiže kao trener Dinama koji ima ugovor do svibnja 2021. i koji, prema tom istom ugovoru, treba dobiti 2,5 milijuna eura. I sam je svjestan da ima jake karte u svojim rukama. No, jedan od najboljih trenera koje je hrvatski prvak ikad imao žali što se sve tako moralo završiti. Iako ne odstupa od svojih stavova…

Igor Jovićević (46) bi, prema medijskim najavama, trebao preuzeti Dinamovu klupu nakon Bjeličinog odlaska. Jasno, zagrebački klub tu vijest još ne može službeno objaviti, jer je Bjelica još uvijek trener.

Dolazi mladi i talentirani trener

Radi se o mladom i talentiranom treneru koji se istaknuo na klupi juniorskog sastava Dinama. Jovićević se odmah nakon što su Bjelica i igrači odbili smanjenje plaća, te nakon što je Bjeličin stožer dobio otkaz, pojavio kao glavni favorit za trenersko mjesto A ekipe zagrebačke momčadi, ali se nakon nekoliko dana u priči pojavilo i ime Romea Jozaka.

No, od toga čini se ništa. Porazgovarali smo o navedenom s bivšim hrvatskim reprezentativcem, igračem i trenerom u Dinamu u dva mandata, Bilićevim pomoćnikom na klupi Vatrenih i West Hama, bivšim izbornikom Azerbajdžana i čovjekom kojeg je upravo Bjelica naslijedio na klupi Dinama Nikolom Jurčevićem (53). I on je kao i svi ostali u izolaciji, krati dane do normalizacije situacije i provodi vrijeme s obitelji, kojeg i nije baš imao prije…

‘Ovo je ludo vrijeme iz kojeg se dosta toga može izvući pozitivnog’

“Doma sam. Tu i tamo nešto otrčim, bicikl vozim, malo orbitrek i tako, standardno, kao i svi. Vlada oprez. Došlo je takvo vrijeme, ali što ćeš”, kazao nam je u uvodu razgovora Nikola Jurčević i nastavio:

“No, sad imaš puno više vremena za obitelj, razmišljanje, za sve… U jednu ruku ovo je ludo vrijeme iz kojeg se dosta toga može izvući pozitivnog. Pouka i poanta za budućnost. Pratim sve u nogometu koji stagnira, naravno da pratim. Prvo sam sad masu tih stvati samonogometnih, što se tiče literature obradio, imam vremena sad se time baviti. Naravno, gledam i kratim vrijeme, iščekujem vidjeti kako će se sve to odviti. Vidim da Njemačka i Austrija se pripremaju da počnu s laganim treninzima, možda će se u svibnju igrati. Nije još ništa definirano, ali eto veseli to neko svjetlo na kraju tunela da barem možemo gledati utakmice, pa i bez gledatelja nažalost. Čisto da se život polagano vrati u normalu”.

‘I Dinamo je očito zakačilo to koronavrijeme’

Sve se mijenja, pa tako i u Dinamu. Turbulentno je ovih dana u Maksimiru, no uskoro bi sve trebalo biti gotovo…

“I Dinamo je očito zakačilo to koronavrijeme. Dovelo je do još većih turbulencija i svega što se tamo događalo. No, ostao bih njima da se bave svojim odlukama. Vidim po medijima naznaku da bi novi trener mogao postati Igor Jovićević, da će se ići na neki dogovor s Bjelicom. Prvo što mogu reći je da je Bjelica obilježio vrlo uspješan način i period u kojem je vodio Dinamo. Plavi su u Europi imali zapaženih utakmica, ostvarili su dobre rezultate, bili konkurentni nakon toliko godina. Tu je napravio velike stvari i etablirao se kao onaj kojeg poštuju i vole navijači. To je samim time ipak na jedan određeni način jedna velika promjena za klub”, objašnjava nam Jurčević i prelazi na Igora Jovičevića:

‘Igor Jovičević je praktički čitav dan okupiran nogometom’

“O njemu mogu reći dosta stvari, s obzirom da sam u vremenu kad sam bio trener, u doduše kratkom periodu, s njime dosta surađivao. Jer je bio u tome trenutku isto trener druge momčadi Dinama. Mislim da se radi o jednom odličnom, perspektivnom i modernom treneru. Imali smo jako dobru suradnju u to vrijeme, on je bio vrlo korektan kao osoba. To je jedan trener koji je praktički čitav dan okupiran nogometom. Od samih priprema treninga, analize, organizacija utakmica i svega ostaloga, moderna kombinacija španjolsko-hrvatske škole, što bi moglo biti nešto što bi sasvim sigurno moglo i odgovarati Dinamu.

On nije baš totalno bez iskustva u vođenju seniorskih momčadi. Imao je neke usputne stanice. No, Dinamo je ipak nešto drugo i posebno. E, sad dolazimo do neke druge stvari, u trenerskom smislu apsolutno je trener koji prati trendove, koji je moderan, koji je fanatik, koji voli Dinamo… Znači, to su sve karakteristike vrlo pozitivne za njega”, naglašava nam Nikola Jurčević. I sad dolazimo do onog drugog dijela koji je jako bitan, a niti malo lagan…

Dolazi u (ne)zgodno vrijeme

“Znači, nije lako doći u ovo vrijeme koje je kaotično i nenormalno što se tiče samog rada i svega što će biti, kad će biti, kako će se trenirati… Naravno da je ovaj jedan kaos ili, bolje reći turbulencija koja se događala u zadnje vrijeme, sigurno ostavila traga i na igračima i svima koji su u klubu. Tu sad dolazimo do one stvari koja će uz samo trenersko znanje biti jako bitna. To je održavanje dobre atmosfere, komunikacija s igračima jer nije lako doći nakon tako uspješnog trenera koji je imao dobru koheziju s igračima. No, vjerujem da je on u stanju i na to odgovoriti na pravi način. Ovaj dio ako će se odigrati u HNL-u bit će za Dinamo ovako malo i improvizacija, što se tiče igranja bez gledatelja, treniranja, preslagivanja, to će biti u sljedećih dva-tri mjeseca u fokusu. Jer, Dinamo ima veliku prednost i praktički je prvak. Neki će otići, neki će ostati, doći će i neki mladi u kadar”, govori nam Jura.

‘ Što duže pauza traje, teže se vratiti’

Još uvijek se ne zna kad će se prvenstva nastaviti i na koji način će se sve to u ligama odviti i napraviti, no sigurno je da će ovo ljeto biti drugačije od prethodnih. Euro se odgodio za ljeto 2021., a Uefa će nastojati da se prvenstva, ako će to biti moguće naravno, i završe…

“To je jedna situacija koji nitko nije doživio, posebna situacija za život stanovnika čitavog svijeta. Naravno, to se automatski prenosi i na same sportaše. Jedna je varijanta koja je na duže staze neodrživa, jer sportaši su ti koji trebaju održavati svoju formu. Što duže ta pauza traje, teže se vratiti. Ali, ako u nekom bližem periodu im bude omogućeno neki oblik treniranja, pa samim time nakon nekog vremena, tri četiri tjedna i sam nastavak natjecanja, onda to neće ostaviti tako velike posljedice na formu ili slično. Promjenit će se taj dolazak na utakmice diljem svijeta. No, to je jedan period koji svi zajedno moramo proći. No, povratak nogometu bio bi povratak u neku normalu i izolaciji koja će još uvijek ostati na neki način aktivna, više ili manje”, zaključio je Nikola Jurčević.