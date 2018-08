NIKOLA JURČEVIĆ ZA NET.HR O KOVAČIĆU, MODRIĆU I OTKAZU U DINAMU: ‘Pogodilo me sve to u Maksimiru, tajming je bio loš’

Porazgovarali smo s Nikolom Jurčevićem o aktualnim nogometnim temama, kao i o rastanku s Dinamom nakon svega 65 dana na klupi modrog kluba

Srebrni Vatreni Mateo Kovačić potpisao je jednogodišnju posudbu iz Reala u Chelsea. Njegov novi poslodavac iz Londona do kraja lipnja iduće godine službeno mu je poželio dobrodošlicu i predstavio ga navijačima na društvenim mrežama u novom dresu…

Kovačić je u Chelsea stigao kao dio transfera Thibauta Courtoisa iz Chelseaja u Real Madrid. Sjajni belgijski golman potpisao je za Real na šest godina, a Chelseaju će pripasti 38 milijuna eura odštete…

Kova već duže vrijeme nije bio zadovoljan u Madridu. Iako mu je bivši trener Kraljeva Zinedine Zidane vjerovao, uostalom kao i svi u klubu jer se radi o igraču za budućnost Reala, kako su ga Madriđani okarakterizirali, Mateo je na kraju prelomio i odlučio da želi promijeniti sredinu…

‘Kova želi igrati, želi imati minutažu’

Jednostavno, Kova želi igrati, želi imati minutažu, a zbog jake konkurencije u Realu to nije bilo moguće. U brojkama je to izgledalo ovako. U prošloj sezoni Kovačić je nastupio u 36 utakmica, skupio 1.823 minute igre, ali to mu je bilo premalo. To i je premalo za igrača takvog kalibra. No, postavlja se pitanje. je li odlazak na posudbu u Chelsea dobar potez za Kovačića? Iz razloga što se radi o također velikom klubu. Doduše ne toliko velikom kao Real, ali minutaža u Chelseau nikome nije zagarantirana u potpunosti…

“Mislim da je Mateo Kovačić shvatio, čak mislim da je to za pohvalu, da ima velike kapacitete i nogometni intelekt. Njemu treba igranje u kontinuitetu i to u velikom klubu razine Chelsea. Ovo mu je vjerojatno dobar potez, zato što, pretpostavljam, da je on bio željan trenera Chelsea Maurizija Sarrija. Ako je on željan novog trenera Chelsea, to bi mu trebala biti neka garancija da će mu varijanta biti da će se dosta toga oko njega graditi u igri, odnosno da će biti standardni igrač”, kazao nam je bivši Vatreni, sad trener koji je zanat pekao sa Slavenom Bilićem u reprezentaciji kao i u West Hamu kao njegov pomoćnik, Nikola Jurčević, koji nam se javio s odmora na Krku. Ako tko poznaje engleski nogomet, onda je to on.

‘Sumnjam da bi on prelazio u Chelsea, a da nije dobio neke signale od Sarrija’

“Znate što, sumnjam da bi on prelazio u Chelsea, a da nije dobio neku signale od Sarrija. Ukoliko se dogodi da njegov status u Chelseau bude bitno drugačiji nego u Realu u kojem je on bio više igrač koji je ulazio iz drugog plana, a u novom klubu bude standardan, onda je to za njega jako dobar potez. On to vjerojatno i očekuje, pretpostavljam, od Sarrija”.

Puno se piše o Luki Modriću i njegovom mogućem odlasku iz Reala u Inter nakon 6 godina. Situacija oko njega, barem nama koji to pratimo s neke daljine je – konfuzna. I dok talijanski mediji tvrde već danima kako Luka želi napustiti Madrid i prijeći u Inter, španjolski mediji, posebno Realovo glasilo Marca, pišu kako Modrić ne ide nigdje i kako on u biti želi ostati u klubu. Također, Real Madrid odlučno je opovrgnuo tvrdnje medija prema kojima je Luka Modrić ranije napustio trening kako bi pregovarao o interesu Intera. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Jurčević se osvrnuo i na tu nogometnu aktualnost…

‘Mislim da Luka ne može napraviti loš potez odlaskom u Inter’

“Istina, ovako sa strane je teško izvući neki pravi zaključak. Ne treba trošiti riječi koliko je Luka napravio u Realu. Četiri puta je s Realom osvojio Ligu prvaka, bio je jedan od najvažnijih igrača na tom putu uz Ronalda i Ramosa. Nekako s tim prvim odlaskom njihove najveće zvijezde Ronalda čini mi se da se polako da šampionska generacija počinje osipati. Stoga, moguće je da Luka traži još jedan dodatni impuls u karijeri, jer je s Realom uspio osvojiti sve što se moglo osvojiti. Inter je također veliki klub, doduše ne razina Reala, ali klub koji također ima velike ambicije napraviti velike stvari. Nekako mi to zvuči kao najnormalnija reakcija Luke koji je s Realom dostigao zenit, a opet u Interu ima još dvije, tri godine vrhunskog nogometa u jakoj ligi na top nivou”.

Dojma smo da bi i za Modrića bio dobar potez da napusti Real i prijeđe u Inter…

“Mislim da on ne može napraviti loš potez, s obzirom na način kako on igra i kako je odigrao na SP-u. Recimo da je to za njega win-win situacija. On je igrač koji stvara prevagi i u Realu, kao što bi radio prevagu u svakom klubu u koji bi došao”.

Pogodio ga ekspresni otkaz u Dinamu

Jurčević je u svibnju ove godine dobio otkaz na klupi Dinama nakon samo 65 dana. U prvenstvu je vodio momčad u deset utakmica u kojima je osvojio samo 14 bodova, no unatoč slabim rezultatima, osvojio je naslov. Otkaza ga nije spasio ni plasman u finale Hrvatskog kupa u kojem su modri igrali protiv Hajduka i pobijedili, a on u toj utakmici momčad nije vodio. Jurčevića je, kako je to i sam rekao, otkaz pogodio. Nije to skrivao, šok je jednostavno bio prevelik. Kad su mu ljudi u klubu rekli svoju odluku, nekoliko minuta samo je gledao u jednu točku, nije se niti pomaknuo. Iako se ne voli vraćati na tu bolnu i svršenu temu, morali smo ga upitati kako sad na to gleda s odmakom od gotovo tri mjeseca…

“Naravno da je to za mene bila teška situacija, neočekivana. Međutim, to je sad prošlost i okrećem se nekim novim izazovima. Ima nekih kombinacija, uvijek ih ima, ali znate kako je u nogometu, nikad nije ništa sigurno dok nije do kraja gotovo, riješeno rekao bih. Ima uvijek nekih ponuda i nadam se da će u nekom razdoblju i biti nešto”.

Pitali smo Jurčevića ima li kod njega neke ljutnje možda prema Dinamu, da li je nešto zamjerio društvu iz Maksimirske 128?

‘Tajming za moj otkaz u Dinamu je bio vrlo loš i nerazumljiv’

“Iskreno, ne želim se time sad opterećivati. Što imam od toga, nemam nikakve koristi. Prvo zato jer neki odlasci, smjene i slično su uobičajena stvar u nogometu i od toga ne treba raditi neku dramu. Bilo da se radi o bilo kome. U ovom slučaju se radi o meni, nažalost. Više pričam o nekom tajmingu koji je bio vrlo loš i nerazumljiv, ali dobro, to je sad iza mene. To je prošlost”, rekao nam je Nikola Jurčević…

Istina, odlasci i smjene trenera su uobičajena stvar u nogometu, ali ono što nije uobičajeno je ta anomalija hrvatskog nogometa u obliku prečestog mijenjanja trenera. Toga u ozbiljnim nogometnim zemljama nema, tamo se treneri ne mijenjaju kao na pokretnoj traci kao što je to slučaj kod nas…

“To nije dobro, to je boljka, baš tako. Međutim, ne mogu na to utjecati. Mene je to strefilo i nema koristi od predugačkog tugovanja. Od boli, neke tuge. Da, bio sam tužan kad sam dobio otkaz. Kad smo kod Dinama, ovo što sam ih gledao u ovoj sezoni, izgledaju mi dobro. Dosta kompaktno, čvrsto, za sad mi se čini vrlo dobro sve”, zaključio je Nikola Jurčević.