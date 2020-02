NIKOLA JURČEVIĆ ZA NET.HR: ‘Bjeličin Dinamo ne gubi glavu i može napraviti i više od samog plasmana u drugu fazu EL, ima pravog match-winnera’

Razgovarali smo s bivšim trenerom Dinama Nikolom Jurčevićem o modroj nogometnoj renesansi i povijesnoj situaciji u kojoj se nalazi

Bivši Dinamov i reprezentativni nogometni as i trener u klubu, bivši pomoćnik u reprezentaciji Hrvatske i u West Hamu Nikola Jurčević, kazao je isto ono što nam je Igor Cvitanović rekao u razgovoru netom prije. Dinamo Nenada Bjelice, koji je u četvrtak navečer u 3. kolu skupine D Europske lige preokretom u Trnavi protiv Spartaka 2-1 došao samo na bod od proljeća u Europi, ne gubi glavu bez obzira na trenutni rezultat…

Igrački jači i kvalitetniji Dinamo

Upravo je to rukopis čovjeka koji je na uvijek vrućoj modroj klupi zamijenio upravo Jurčevića u svibnju ove godine, nakon niza loših rezultata. No, sad su druge okolnosti, što je bilo bilo je, nećemo se sad osvrtati na to u ovim lijepim trenucima za modri navijački puk.

“Ove sezone vidio sam Dinamo u jednom odličnom izdanju, u čitavoj ovoj europskoj sezoni što se događalo od pretkola pa sad do Spartaka, Anderlechta i Fenerbahčea. Bilo je tu i tamo neko slabije poluvrijeme ili slično, kao i u četvrtak, ali sve skupa Dinamo je u Trnavi apsolutno bolji od Spartaka u svemu. Vidi se da su igrački jači i kvalitetniji, imali su puno više šansi i posjed, tako da na kraju, bez obzira na probleme iz prvog poluvremena, ova Dinamova pobjeda je bez ikakve zamjerke, sa samo riječi hvale”, govori nam Nikola Jurčević koji se trenutno nalazi u Zagrebu.

‘Dinamo nije gubio glavu niti raspored’

Osluškuje nove trenerske pozive, kaže da ima nekih naznaka za novim poslom, ali još uvijek ne želi o tome ništa pričati, govoriti, dok ne bude konkretnije. Malo trči po Maksimiru, trenira fitness, malo radi privatno i, naravno, prati nogometna zbivanja.

“Dinamo nakon što je dobio gol od Spartaka nije gubio glavu niti raspored i koncepciju na terenu. Zadržali su samopouzdanje. Bilo je bitno i to što su dvoboj dočekali sa šest bodova na kontu. Protiv Fenera i Anderlechta momčad se napunila samopouzdanjem i sam onaj osjećaj igrača na terenu da su bolji od protivnika, tako da su jednostavno na kraju nametnuli svoju igru i potpuno zasluženo došli do izjednačenja i na kraju – pobijede!

Gavranović – ‘match-winner’

Mislim da, naravno kao i na svakoj europskoj utakmici, pogotovo kad se radi o europskim natjecanjima, osim toga da čitavu momčad imaš na tom nekom vrlo dobrom nivou, bitan je taj jedan igrač, ‘match-winner’, što je u ovom dvoboju bio Gavranović. Od namještenog gola, pogotka, prije toga imao je onu jednu šansu kad je prošao, pa je Ademi dodao Oršiću koji je promašio čistu šansu, ali nema veze, akcija je bila dobra.

Gavranović je bio jako dobar u tim ključnim trenucima. Tako je dobro Petković odigrao u Bruxellesu, a sad je Gavranović dobio priliku i bio igrač odluke. Tako da, osim cijelokupne momčadi koja je zadržala koncetraciju i stabilnost, ne gubivši pritom glavu, imali su i igrača koji se izdvojio u ključnim trenucima, a to je bio Gavranović sa svojim međunarodnim iskustvom i renomeom. On je bio ta prevaga”.

Od potvrde europskog proljeća Modre dijeli još samo bod

Dinamo od potvrde europskog proljeća dijeli još samo bod, do kojeg mogu doći već u prvoj sljedećoj europskoj utakmici, ponovno protiv Spartaka samo na Maksimiru. Kako to već biva kod nas Hrvata, u trenucima dobre igre javlja se euforija koja, pak, dovodi do povećanja ambicija. Tako da smo svi već nekako počeli malo gledati prema šesnaestini finala, tko bi bio najbolji, malo maštamo o snu koji čekamo dugo, predugo, čak 48 godina…

“Mislim da će se Dinamo, sto posto sam siguran, plasirati u šesnaestinu finala Europske lige. Uopće u ovoj skupini D ne vidim tko bi modre mogao ugroziti. Sad nakon ovakvih utakmica i pobijeda svi nekako vidimo Dinamo da napravi korak, dva više i prođe možda i dalje u drugom dijelu natjecanja. Ali, naravno da će sad sve ovisiti o ždrijebu, ima momčadi poput Chelsea, Arsenala, nekolicina jakih momčadi. No, mišljenja sam da se sa 80 % momčadi u natjecanju mogu ravnopravno nositi i da se dinamovci mogu plasirati i dalje u natjecanje od grupne faze”, zaključio je Nikola Jurčević.