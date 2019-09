NIKOLA JURČEVIĆ POMRSIO RAČUNE VATRENIMA PA SE SPRDAO S HRVATIMA: ‘Jel se vi sad ljutite na mene ili ne?’

Daleko bolju igru u nastavku domaćin je okrunio pogotkom u 67. minuti, no Emreli je srećom, bio u zaleđu. Nažalost, u 72. minuti nije bilo zaleđa. Tamkin Kalilzade je fantastično prošao kroz našu obranu i sjajno pogodio za 1:1

U susretu petog kola E skupine kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Bakuu odigrala 1:1 protiv Azerbajdžana i tako pokvarila dojam nakon sjajne predstave u Trnavi i pobjede protiv Slovačke.

Hrvatska je povela golom Luke Modrića iz kaznenog udarca u 11. minuti, a izjednačio je Tamkin Kalilzade u 72. minuti. Jedan od najsretnijih ljudi večeras bio je Nikola Jurčević koji je dočekao svoj prvi bod u ovim kvalifikacijama.

BOLNO JE BILO OTVARANJE OČIJU U BAKUU, KOLIKO GOD TO NEKOME SMETALO: ‘Ne mogu uopće takvo što objasniti, neshvatljivo mi je to’

“Moje srce uvijek je za Hrvatsku, ali večeras sam svim srcem želio da mi napravimo jedan dobar rezultat. Ipak sam s tim dečkima imam fantastičan odnos, dobro se radi na treninzima. Bili smo u nekoliko utakmica na korak do velike senzacije jer upravo je neusporediva kvaliteta Hrvatske i Azerbajdžana. Ovo je vleiki uspjeh za mene osobno i za azerbajdžanski nogomet”, rekao je nakon utakmice izbornik Azerbajdžana Nikola Jurčević.

“Prvih 15-ak minuta izgledalo je kao da će se pitati samo koliko će nam Hrvatska zabiti golova. išlo je prema reprizi Slovačke, ako ne i gore. Primili smo gol iako nisam siguran da je bio jedanaesterac, vjerojatno nije, ali možda sam subjektivan. naš golman je napravio nekoliko fantastičnih reakcija i držao nas je u igri. Kako je utakmica išla, mi smo imali kontre, polukontre i šanse koje je Livaković branio, čak nam je i poništilo gol. bila je to naznaka da možemo nešto napraviti. Probudula se tu i publika i uspjeli smo zabiti, a ne bi čudilo ni da smo pobijedili”, zaključio je Jurčević koji se na kraju s hrvatskim novinarima našalio: “Jel se sad vi ljutite na mene ili ne?”

NA STRANU REMI PROTIV AZERBAJDŽANA, VIŠE OD TOGA BOLI JEDNA DRUGA STVAR: ‘Takve stvari se ne smiju događati’

Remi ravan porazu

Hrvatska je u Bakuu bila ogroman favorit, vrlo brzo je povela 1:0, imala još nekoliko sjajnih prilika, ali nije uspjeli slomiti srčane Azere i nažalost, ispustila je dva važna boda na putu prema EP-u koje će se iduće godine održati u 12 gradova u 12 zemalja. S druge strane Nikola Jurčević je nakon četiri uvodna poraza plesao po rubu otkaza, no bod protiv druge momčadi svijeta daleko će odjeknuti.

Hrvatska je silovito ušla u susret. Visokim pritiskom lomila je suparnika i povela je već u 10. minuti. Bruno Petković je izborio kazneni udarac nakon što je Anton Krivocjuk igrao rukom, a s bijele točke je bio siguran Luka Modrić.

U idućih desetak minuta Hrvatska je mogla riješiti pitanje pobjednika, no nije to bila večer Ante Rebića koji je promašio dva zicera. U 12. minuti sjajno ga je proigrao Vlašić, a minutu kasnije i Perišić, no domaći vratar Emil Balajev je skinuo oba zicera. Balajev je sjajno reagirao i na Vlašićev udarac s ruba kaznenog prostora u 24. minuti.

Nakon pola sada igre momčad Nikole Jurčevića je napokon stigla do daha. I do konca poluvremena imala je dvije izgledne prilike. U 33. minuti nakon brze kontre pucao je Šejdajev, no Livaković je nogom obranio. U 40. minuti s ruba kaznenog prostora pokušao je i Husejnov, ali je pucao preko gola.

VATRENI SU PROPUSTILI VELIKU PRILIKU, NO NAJGORE TEK SLIJEDI: Evo kakav ih gust raspored čeka do kraja kvalifikacija

U 55. minuti organizirani i tvrdi Azerbajdžan ponovo je zaprijetio. Pucao je Emreli, ali je Vida u padu blokirao loptu. Prvu priliku u nastavku svjetski doprvaci su imali u 60. minuti, no Petković je s ruba kaznenog prostora pucao pored gola.

Daleko bolju igru u nastavku domaćin je okrunio pogotkom u 67. minuti, no Emreli je srećom, bio u zaleđu. Nažalost, u 72. minuti nije bilo zaleđa. Tamkin Kalilzade je fantastično prošao kroz našu obranu i sjajno pogodio za 1:1. Veznjak Sabaha prošao je Brozovića, te između Bartoleca i Lovrena i zatim lijepim udarcem svladao Livakovića.

Dalić je izmjenama pokušao vratiti svoju momčad na pobjedničku stazu, ali do kraja susreta nismo uspjeli složiti niti jednu ozbiljnu priliku.

Hrvatska je protiv Azerbajdžana igrala i na startu ovih kvalifikacija pobijedivši 2-1. I to je bila teška utakmica u koji su Azeri poveli, ali su naši reprezentativci uz dosta muke uspjeli preokrenuti rezultat i osvojiti tri boda. U zagrebačkom dvoboju u ožujku goste je u vodstvo doveo Ramil Šejdajev, a potom su Borna Barišić i Andrej Kramarić režirali preokret za pobjedu 2-1.

Nakon neočekivanog remija, Hrvatska vodi na ljestvici sa 10 bodova ispred Mađarske koja ima devet bodova, ali i utakmicu manje. Wales i Slovačka imaju po šest bodova, također s utakmicom manje, dok je Azerbajdžan na začelju s prvim osvojenim bodom.

Iduću utakmicu “Vatreni” će imati 10. listopada u Splitu protiv Mađarske, tri dana kasnije gostuju u Walesu, a u posljednjem kolu 16. studenog će na Rujevici dočekati Slovačku.