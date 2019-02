NIKOLA JURČEVIĆ DEBITIRA PROTIV HRVATSKE: Bivši Vatreni ima novi posao, a ovo je njegova poruka Daliću

‘Nevjerojatno da se stvari tako poklope’

Izvršni odbor Azerbajdžanskog nogometnog saveza (AFFA) u ponedjeljak je na mjestu izbornika imenovao hrvatskog stručnjaka Nikolu Jurčevića (52) koji se ovime vraća u trenerske vode nakon prošlogodišnje dvomjesečne epizode na klupi maksimirskog Dinama.

I upravo na Maksimiru debitirat će Jurčević u novoj ulozi jer upravo će Azerbajdžan biti prvi suparnik Hrvatske Zlatka Dalića u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2020. godine. Susret ovih momčadi će se igrati 21. ožujka u Zagrebu.

Na godinu plus godinu

“Sretan sam i ponosan jer sam dobio priliku trenirati reprezentaciju jedne države, a to je uvijek velika stvar. Potpisao sam na godinu plus godinu”, potvrdio je Jurčević vijest za Sportske novosti i pritom otkrio planove koje ima na novoj poziciji.

“Doveli su me da napravim iskorak i vjerujem da ću to sa svojim suradnicima uspjeti postići. Proteklih nekoliko tjedana temeljito sam proučavao ovdašnje klubove i igrače tako da već imam određenu sliku, premda je jasno da me pravi posao tek čeka”, poručuje, a na upit o debiju na Maksimiru odgovara:

‘Probat ćemo parirati…’

“Nevjerojatno da se stvari tako poklope i sretan sam što ću ponovno biti dio utakmice u Maksimiru, u Zagrebu. Bit će mi neobično prvi put biti s druge strane, ali takav je život. U svakom slučaju jako se veselim toj utakmici, a svima je jasno da su Vatreni veliki favoriti. No, mi ćemo probati parirati koliko to bude moguće.”

Uz Hrvatsku i Azerbajdžan u skupini su još Mađarska, Slovačka i Wales. Plasman na EP izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije.