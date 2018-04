NIKO KRANJČAR ZBOG VELIKIH PROBLEMA ODLAZI IZ NOGOMETA: ‘Mislim da više neće igrati’

Bivši Vatreni prošao je mnogo toga u karijeri, ali zbog ozljede mogao bi objesiti kopačke o klin

Hrvatski veznjak Niko Kranjčar (33) prije nekoliko tjedana sporazumno je raskinuo ugovor s Glasgow Rangersima i još nije objavio ime novog kluba. U Škotsku je stigao 2016. godine, ali njegovo vrijeme tamo obilježeno je teškom ozljedom koljena od koje se još nije potpuno oporavio.

Zbog koljena…

“U totalnom je kaosu. Kad odigra jednu utakmicu, mora sljedeće dvije propustiti da bi se oporavio. Zato i kažem da mi se čini da je došao kraj”, rekao je njegov otac Cico za 24 sata.

Sve je tako, bivši hrvatski reprezentativac konačnom oproštaju od profesionalnog dogometa…

“Nije to izgovorio”

“Nije mi još to decidirano rekao, vjerujem da ni on nije baš 100 posto siguran, ali čini mi se da je vrlo blizu odluke da završi igračku karijeru. Kažem, nije to još izgovorio, ali mislim da više neće igrati”, rekao je stariji Kranjčar.

Kranjčar je karijeru počeo u zagrebačkom Dinamu, potom je prešao u Hajduk, a od 2006. godine igra u inozemstvu. Nastupao je za Portsmouth, Tottenham, Dinamo Kijev, Queens Park Rangers, New York Cosmos te Glasgow Rangers. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 81 nastup i zabio je 16 golova.

“Sumnjam da će se baviti tim poslom iako je upisao trenersku akademiju. Nije on taj tip. Prije bih rekao da će otići u nekakav menadžment… Iako, tko zna što će on odlučiti za koju godinu, sve je moguće”, zaključio je Cico.