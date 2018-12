NIKO KRANJČAR NIJE ZABORAVLJEN! Mnogima najdraži hrvatski nogometaš svih vremena oduševio povratkom u prošlost

‘Onda sam govorio da je to bila luka mira kada je bilo najteže. Mlad sam bio’

Niko Kranjčar (34), bivši hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan Dinama kojeg su po dolasku u Hajduk dočekale tisuće navijače splitskog kluba, nastupio je na Gripama na malonogometnom turniru Četiri kafića na kojem je tijekom predstavljanja dočekan ovacijama publike koja ga nije zaboravila.

“Nije, ni ja njih…To je uzajamno poštovanje. Oduvijek sam odavao priznanje i počast ljudima u Dalmaciji i Splitu na podršci koju su mi dali”, kazao je Kranjčar, a prenosi Dalmatinski portal.

Mora se gledati interes Hajduka

Rekao je Kranjčar da uživa u nogometnoj mirovini, ali i u nogometu ‘daleko od očiju javnosti u krugu prijatelja’, te prokomentirao trenutačnu situaciju u kojoj je Hajduk.

“Jedna velika žal, Hajduk zaslužuje puno više. Ono što se nadam je da će se Hajduk dignuti na razinu koju zaslužuje za dobrobit kluba i hrvatskog nogometa. Nešto nije posloženo kako treba. Ljudi u ovom gradu, ljudi koji vole klub, vrijeme je da se spoje i da svi zajedno gledaju interes Hajduka, a ne svoj vlastiti.”

Luka mira

Kranjčar je u Hajduk stigao kao Dinamova ikona nakon što najuren je iz Maksimira, na kojem je poput svog oca Zlatka uživao status omiljenog igrača. Razlog je bio neslaganje s Upravom kluba…

Prisjetio se tih dana Niko…

“U jednom teškom trenutku klub koji me prihvatio, navijači koji su me prihvatili u periodu gdje mi je bila potrebna dodatna afirmacija. Onda sam govorio da je to bila luka mira kada je bilo najteže. Mlad sam bio. Bilo je predivno, pomiješane emocije. Svi znaju da sam dinamovac, da ću to uvijek biti i normalno da mi je bilo teško prijeći iz Dinama u Hajduk. Način na koji su me ljudi dočekali, davali mi podršku uvijek će ostati u sjećanju.”