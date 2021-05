“Stigao je nedavno, a već je ušao u klupsku povijest“, tako o hrvatskom treneru Niki Kovaču piše njegov klub Monaco na svojim službenim stranicama.

Kovač je ove sezone zaista s njima napravio sjajan rezultat. Od nekad prosječne momčadi stvorio je klub koji se ove godine borio za sam vrh tablice francuske lige.

Kovač je pritom srušio zanimljiv rekord. Naime, njegov omjer pobjeda u prvoj sezoni najveći je u povijesti kluba. Njegov Monaco ima 67 posto pobjeda u svim natjecanjima, što je bolje od mnogih sjajnih trenera koji su vodili Monaco, uključujući Ranierija, Puela, čak i velikog Arsenea Wengera.

I would like to Thanks Monaco for getting Paul Mitchell as our Sporting Director

And Niko Kovac as our Head Coach

Even though start was not good

But later we played as a team

This season is lot improvement compared to last 2 seasons

In 18/19 we almost escaped relegation pic.twitter.com/GtmcKjtaBP

— Arman Khan(Champions of ISL ⚽️) (@ArmanMunegu47) May 6, 2021