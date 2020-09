NIKO KOVAČ SLAŽE OPASNU MOMČAD U KNEŽEVINI: Uspio je dovesti i odličnog njemačkog napadača

Napadač Kevin Volland (28) napustio je njemački Bayer Leverkusen kako bi se priključio francuskom prvoligašu Monacu s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor, objavio je njemački klub u srijedu.

Nogometaš, koji je odigrao deset utakmica u dresu njemačke reprezentacije u razdoblju od 2014. do 2016., u Leverkusen je došao prije četiri godine nakon što je u Hoffenheimu igrao također četiri godine. Ugovor koji ga veže s Monacom, gdje će mu trener biti bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, vrijedan je oko 11 milijuna eura, pišu francuski mediji.

ℹ️ After four years with the Werkself, Kevin Volland is heading to AS Monaco. pic.twitter.com/wcYtIYJvGD

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 2, 2020