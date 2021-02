Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač upisao je novu pobjedu s Monacom. U 27. kolu francuskog prvenstva na domaćem terenu svladali su Brest 2:0. Oba pogotka pala su u drugom dijelu, a presudile su upravo zamjene koje je Kovač uveo s klupe.

U 76. minuti pogodak za 1:0 zabio je Stevan Jovetić koji je ušao u 59. minuti, dok je pobjedu zaključio Kevin Volland. Zanimljivo, za oba gola asistirao je Golovin kojeg je Kovač također uveo u igru u 59. minuti. Valja spomenuti da je Ben Yedder promašio penal za Monaco u 30. minuti.

Niko Kovač je s Monacom u sedmom nebu. Ovo mu je bila 13. utakmica u nizu bez poraza, a zbilja je impresivan podatak da je od tih 13 utakmica Monaco pobijedio u njih 11. Posljednji poraz Kovačev Monaco doživio je još prošle godine, 16.12. protiv Lensa.

Niko Kovac and @AS_Monaco_EN are currently on the 12th longest unbeaten run in Europe right now! (WhoScored) pic.twitter.com/xZj2flKPev

— Tim (@timothymr) February 28, 2021