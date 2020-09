U susretu petog kola francuskog nogometnog prvenstva Monaco, kojeg vodi bivši izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač, je pobijedio Strasbourg 3:2 premda je više od 20 minuta igrao s dvojicom igrača manje. Monaco je vodio 2:0, imao je i 3:1, ali je na kraju jedva iščupao pobjedu nakon što je od 55. minute igrao s igračem manje, a od 67. s dvojicom igrača manje.

Kovačeva momčad je povela u devetoj minuti golom Wissama Ben Yeddera, a u posljednjim trenucima prvog dijela Ruben Aguilar je povećao na 2:0. Mehdi Chahiri je smanjio u 46. minuti, no Ben Yedder je sedam minuta kasnije povisio na 3:1.

U 55. minuti momčad iz Kneževine je ostala s igračem manje nakon što je Aurelien Tchouameni zaradio drugi žuti karton. Još veću glupost načinio je Axel Dissi u 67. minuti zaradivši isključenje nakon što je skrivio kazneni udarac.

Ludovic Ajorque je bio siguran i Strasbourg je 20 minuta prije kraja imao gol zaostatka i dva igrača više. Kovač je odmah obavio dvije zamjene izvadivši iz igre ofenzivne Ben Yeddera i Fabregasa kako bi pokrpao rupe u obrani. Usprkos velikom pritisku gostiju, Monaco se obranio i na koncu upisao treću pobjedu sezone.

Even though its an early days

Niko Kovac for Monaco

Matches Played=5

Wins=3

Draw=1

Lost=1

If you wanna give any marks for Niko Kovac so far

How much marks will you give out of 10 pic.twitter.com/G5zLMMIYgf

— ASMonaco 🇲🇨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ASMonacoEnglish) September 27, 2020