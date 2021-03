Inače, u istoj večeri u kojoj je Kovač pobijedio Nicu, četvrtoligaš Canet Roussillon slavio je protiv Marseillea 2:1

Nogometaši Monaca, koje predvodi sjajni hrvatski stručnjak, bivši nogometaš, kapetan Hrvatske i njen izbornik Niko Kovač, izborili su plasman u osminu finala francuskog Kupa nakon što su danas navečer na gostovanju pobijedili Nicu s 2:0.

Golove za pobjedu momčadi iz Kneževine zabili su Kevin Volland (30′) i Ruben Aguilar (87′). Ranije su plasman u osminu finala izborili PSG, Lyon, Lille, Montpellier, Metz, Angers…

KOVAČ RASTURA U FRANCUSKOJ: Upisao se u povijest Monaca, iza sebe ostavio velikane poput Wengera i Dechampsa

‘Zaslužili smo pobjedu’

Kovača su novinari nakon ove utakmice pitali što je napravio na treningu. Monaco je u prethodnoj utakmici izgubio od Strasbourga i Kovač je morao reagirati.

“Rekao sam svojim igračima da sam sretan jer on napreduju. Rekao sam im da je taj poraz protiv Strasbourga bio nesreća i pokazali su mi u ovoj utakmici sjajnu reakciju. Igrali smo odličnih 90 minuta, bili smo organizirani i disciplinirani i zaslužili smo pobjedu“, rekao je Kovač.

Kovač je dobio i jedno vrlo zanimljivo pitanje na koje je iznenadio odgovorom. Naime, pitali su ga žali li što nije igrao u kupu protiv amaterskim momčadi kao neki drugi klubovi iz francuske prve lige.

“Ne žalim što nismo igrali protiv takvih klubova jer to nikad nije lako. Uvijek je zahtjevno ići i igrati na njihovim malim stadionima. Oni daju sve od sebe i to je za njih najjača utakmica sezone. Ne bismo htjeli izgubiti u takvim okolnostima, ali to je čarolija kupa“, zaključio je Kovač.

Inače, u istoj večeri u kojoj je Kovač pobijedio Nicu, četvrtoligaš Canet Roussillon slavio je protiv Marseillea 2:1.